Prezime vam se završava na -ić ili -ović? Evo šta to zapravo govori o vašem poreklu

Otkrijte pravo poreklo prezimena na ić i saznajte šta nastavak govori o vašoj krvi. Istina o precima će vas šokirati, pročitajte odmah.

Ako vam se prezime završava na -ić, vi ste hodajući spomenik svog čukundede. To nije samo slovo na papiru, već pečat koji vrišti „mali od onoga“.

Zaboravite romantične priče o plemićima, jer poreklo prezimena na ić krije surovu realnost naših krajeva. Džaba vam porodična stabla ako ne razumete ovu osnovnu razliku.

Šta krije sufiks koji nosite?

Ljudi često misle da je sve to isto, ali đavo je u detaljima. Taj nastavak je vaša lična karta iz prošlosti koju niko ne može da falsifikuje. Evo šta on zapravo govori o vama:

Direktni potomak (-ić): Ako se prezivate Petrović, to znači „Petrov mali“. Vi ste direktna linija, sin ili kći nekog Petra koji je bio glava kuće.

Pripadnost plemenu (-ović/-ević): Ovo je već druga priča. Označava širu familiju ili klan. Niste samo sin oca, već deo čopora koji se držao zajedno kad je bilo najteže.

Zanatlijska muka: Kovačević nije nastao od imena, nego od znoja. Vaš predak je kovao gvožđe da preživi, a taj zanat vam je ušao u DNK.

Sramota ili ponos: Neka prezimena su nastala od nadimaka. Ako su dedu zvali „Gluv“, vi ste danas Gluvić. Surovo, ali istinito.

Prezimena po majci: Tabu tema

Mislite da se prezime dobija samo po ocu? Grdno se varate. Poreklo prezimena na ić često vodi do jakih žena koje su bile stub kuće kad su muškarci ginuli.

Sarić, Marić, Nedić – to su prezimena koja vrište da je neka Sara ili Mara sačuvala ognjište. To nije bruka, to je orden časti koji nosite, a da toga niste ni svesni.

Tajna koji kriju crkvene knjige

Naši stari su bili namazani svim bojama. Menjali su prezimena brže nego košulje da bi izbegli porez ili krvnu osvetu.

Često se dešavalo da cela porodica uzme novo prezime preko noći. Zato, ako ne možete da nađete pretka u knjigama, ne krivite popa.

Vaš čukundeda je verovatno bio lukaviji od sistema. Sakrio je trag, a vama ostavio zagonetku koju danas rešavate.

Caka koju istoričari prećutkuju

Poreklo prezimena na ić nije uvek srpsko, hrvatsko ili bošnjačko – ono je slovensko. Taj nastavak je naša zajednička muka i sreća.

Nema potrebe da se svađate čije je prezime starije. Svi mi nosimo isti genetski kod preživljavanja na ovom ludom Balkanu.

Sada kada znate istinu, pogledajte dobro svoje stare fotografije. Da li smete da pitate najstarijeg člana porodice ko je zapravo bio taj čovek čije ime nosite u prezimenu? Ili se plašite šta ćete iskopati?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com