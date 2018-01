Priča o tome kako nastaje najskuplja kafa na svetu uopšte nije prijatna

Эtot milый zverёk musang (lюvak) razbiraetsя v kofe polučše nas s vami :). V estestvennoй srede obitaniя pitaetsя kofeйnыmi яgodami, pričem vыbiraet samыe krupnыe i zrelыe. Esli na upakovke kofe napisano kopi luwak (kofe lюvaka), znaйte, spelыe kofeйnыe яgodы prošli estestvennый putь čerez piщevaritelьnый trakt musanga. V želudke perevarivaюtsя oboločki яgod, a zerna celikom vыhodяt slegka v izmenёnnom vide. Dalee zerna promыvaюtsя, sušatsя, obžarivaюtsя. I v itoge takoй kofe stoit dorože obыčnogo i cenitsя znatokami za osobый vkus. Kofe lюvak proizvoditsя v Indonezii (na ostrovah Sumatra, Яva i Sulavesi), Filippinah , Vъetname i юge Indii. Konečno, dlя proizvodstva v promыšlennыh masštabah musangov soderžat na specialьnыh fermah. Druzья, podelitesь vpečatleniяmi, komu ponravilsя kofe lюvak, komu net. Naskolьko я znaю po otzыvam, mяgkiй vkus kofe lюvak lюbitelяm krepkogo kofe ne osobo nravitsя. #kofelюvak #lюbitelьkofe #яkofeman #яkofemanka #lюvak #kopiluwak #dorogoйkofe #životnыйmir #kofeйnыezerna #lюblюkofe #kofeйnый #kofekofekofe #musang #luwakcoffee #luwak #neobыčnыйkofe #privetmoskva

A post shared by Blog o KOFE (@blog_about_coffee) on Jan 23, 2018 at 11:51pm PST