Pronađite patku, leptira i šišmiša na ovoj slici – ako ne uspete, preti vam demencija

Ako pronađete manje od 3 životinje na slici, odmah proverite ovo. Optička iluzija koja pokazuje da li vam preti demencija.

Vizuelni test koji otkriva istinu za samo par minuta – ako ne vidite sve 3 životinje na slici, pripremite se, male promene demencije već su počele!

Da biste otkrili da li vaš mozak dobro funkcioniše, otkrivamo vam prost test koji možete da uradite za samo nekoliko minuta.

Sve što treba da uradite je da pogledate sliku i da pažljivo posmatrate oblike koji stvaraju određeni predmeti.

Pokušajte da nađete leptira, patku i šišmiša

Nađi leptira, patku i šišmiša! Ako nađete samo jedno, nažalost imate demenciju – promene u mozgu povezane sa starenjem (koje se ponekad mogu videti u mlađoj dobi,bez obzira na godine). Ako ste videli dva lika, možete se odmarati. Ako ste videli sve tri, vaš mozak je mlad i svež. pic.twitter.com/MvmMkb1oUQ — La Bohème (@datividimslova) July 15, 2020

Zagonetku je teško rešiti jer se sastoji od mnogih predmeta. Ali, ako pažljivo pogledate deo po deo, možda ćete test rešiti prilično lako.

Ako nađete samo jedno, nažalost verovatno već imate male promene u mozgu povezane sa starenjem, koje se ponekad mogu videti u mlađoj dobi, bez obzira na godine.

Ako ste videli dva lika, možete se odmarati. Ako ste videli sva tri, vaš mozak je mlad i svež.

Odgovor gde se nalaze životinje na slici je u nastavku.

Patka se može naći između zadnjih nogu psa, to je oblik koji formiraju zadnje noge.

Šišmiš se nalazi između lakta dečaka i devojčice.

Leptira možete da pronađete na lišću drveta.

(K.M./Telegraf.rs)

