Koliko lica vidite na ovoj slici? Mozgalica precizno otkriva koliko vam je dobro pamćenje

Proverite pamćenje za manje od minuta uz mozgalicu koja krije više lica nego što mislite. Koliko ćete ih uočiti?

Pogledajte sliku ispod i proverite pamćenje za manje od minuta. Crtež se zove „Drvo nacionalnih lidera“ i autor je ostao nepoznat. Većina ljudi odmah uoči dva lica na dnu stabla, ali pravi izazov tek počinje.

Broj lica koja izbrojite govori koliko vaš mozak zaista dobro pamti i prepoznaje detalje, prenosi portal „Newsner“.

Koliko lica vidite na drvetu

Trik je u tome što se lica kriju u krošnji, granama i senkama. Nemojte žuriti. Skenirajte sliku polako, od korena ka vrhu, pa onda obrnuto. Mnogi promaše i po pet figura jer gledaju samo siluetu drveta, a ne prostor između grana.

Ako ste videli između 2 i 4 lica

Ona dva lica na dnu vidi praktično svako. Ako ste pronašli još jedno ili dva i tu stali, pamćenje vam radi ispod proseka. Nije razlog za paniku, ali jeste znak da mozak treba malo prodrmati. Manje skrolovanja, više čitanja i fizičke aktivnosti rade čuda.

Ako ste pronašli 5 ili 6 lica

Solidno. Prešli ste prag prosečnog posmatrača i pokazali da umete da se fokusirate. Ne stajte tu, vratite se na sliku i potražite još. Sledeća dva lica obično se kriju u senci između grana.

Sedam ili osam lica je pristojan rezultat

Vaše pamćenje je u prihvatljivoj zoni, ali nije vrhunsko. Ovo je nivo na kome je većina ljudi koji redovno čitaju, igraju logičke igre ili se bave poslom koji traži koncentraciju. Mozak vam je u formi, ali može bolje.

Devet i više lica znači da ste u vrhu

Čestitamo, ovo je rezultat koji postiže manjina. Devet ili više lica govori da imate izvrsno vizuelno pamćenje i nadprosečnu sposobnost prepoznavanja ljudskih crta. Takvi ljudi retko zaboravljaju ime uz lice na proslavi.

Kako da brzo proverite pamćenje kod kuće

Vizuelni testovi poput ovog jedan su od najjednostavnijih načina da napravite kratku samoproveru. Ne zamenjuju lekarski pregled, ali daju jasan signal o tome koliko vam je pažnja izoštrena tog dana. Umor, loš san i stres obaraju rezultat za nekoliko lica.

Šta tačno meri ovaj test pažnje

Test meri spoj radne memorije, vizuelne diskriminacije i sposobnosti da mozak razdvoji bitno od pozadine. Što više skrivenih lica pronađete za kraće vreme, to bolje. Pokušajte ponovo posle dobrog sna i uporedite skor.

Koliko lica ste vi pronašli iz prve i da li ste se vratili da brojite još jednom?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com