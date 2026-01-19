Proverite svoj IQ: Koliko brojeva 6 vidite na ovoj mozgalici, toliko ste inteligentni

Svi se hvale kako je lako, a niko ne napiše tačan broj. Koliko brojeva 6 vi vidite na ovoj mozgalici? (foto)

Džaba se hvalite inteligencijom ako ovde zapnete. Koliko brojeva 6 vidite na slici?

Aktivnost traženja i pronalaženja uključuje pronalaženje bilo kog skrivenog predmeta ili stvari na slici. Stavka se može postaviti bilo gde na slici, a korisnik treba da pronađe skriveni objekat u vremenskom ograničenju da bi uspešno završio izazov.

Ova aktivnost je dobar način da testirate i poboljšate svoje veštine posmatranja. Najbolja stvar u vezi sa ovom aktivnošću je što je možete pokušati pojedinačno ili u grupama.

Da li ste spremni da testirate svoj iQ?

Odlično, hajde da počnemo.

EYE TEST: How many 6 can you see from this image??? Posted by A.S.I on Sunday, October 17, 2021

Slika prikazana iznad sastoji se od redova u kojima je prikazana cifra 9. Ali među devetkama, postoji i nekoliko šestica koje su pažljivo postavljene kako bi se izbegla detekcija na prvi pogled.

Najbolji način da rešite ovaj problem je da jednom pažljivo prođete kroz sliku i vidite da li možete da uočite broj u datom vremenu.

Ovo je izazov lakog nivoa gde korisnik treba da pronađe broj 6 na slici. Ali ne postoji samo jedna šestica, sakriveno ih je nekoliko i za njihovo pronalaženje imate samo 10 sekundi.

Da li ste dobili ideju gde su sve šestice?

Požurite; vreme ističe.

Verujemo da su neki od korisnika da sokolovim očima već uočili sve tražene brojeve. Čestitamo, imate odlične veštine posmatranja.

Neki od vas možda još uvek traže broj i traže odgovor.

U komentarima napišite koliko ste šestica uspeli vi da pronađete.

