Proverite svoj IQ: Koliko brojeva 6 vidite na ovoj mozgalici, toliko ste inteligentni

Džaba se hvalite inteligencijom ako ovde zapnete. Koliko brojeva 6 vidite na slici?
Aktivnost traženja i pronalaženja uključuje pronalaženje bilo kog skrivenog predmeta ili stvari na slici. Stavka se može postaviti bilo gde na slici, a korisnik treba da pronađe skriveni objekat u vremenskom ograničenju da bi uspešno završio izazov.
Ova aktivnost je dobar način da testirate i poboljšate svoje veštine posmatranja. Najbolja stvar u vezi sa ovom aktivnošću je što je možete pokušati pojedinačno ili u grupama.
Da li ste spremni da testirate svoj iQ?
Odlično, hajde da počnemo.
EYE TEST: How many 6 can you see from this image???
Posted by A.S.I on Sunday, October 17, 2021
Slika prikazana iznad sastoji se od redova u kojima je prikazana cifra 9. Ali među devetkama, postoji i nekoliko šestica koje su pažljivo postavljene kako bi se izbegla detekcija na prvi pogled.
Najbolji način da rešite ovaj problem je da jednom pažljivo prođete kroz sliku i vidite da li možete da uočite broj u datom vremenu.
Ovo je izazov lakog nivoa gde korisnik treba da pronađe broj 6 na slici. Ali ne postoji samo jedna šestica, sakriveno ih je nekoliko i za njihovo pronalaženje imate samo 10 sekundi.
Da li ste dobili ideju gde su sve šestice?
Požurite; vreme ističe.
Verujemo da su neki od korisnika da sokolovim očima već uočili sve tražene brojeve. Čestitamo, imate odlične veštine posmatranja.
Neki od vas možda još uvek traže broj i traže odgovor.
U komentarima napišite koliko ste šestica uspeli vi da pronađete.
