Zabluda u koju svi veruju: Ovako se zapravo računaju pseće godine, vaš ljubimac je mlađi nego što mislite

Pseće godine računaju se potpuno drugačije nego što mislite. Saznajte tačnu formulu i proverite koliko godina vaš ljubimac zaista ima.

Godinama svi ponavljaju istu matematiku: jedna ljudska godina jednaka je sedam pasjih. Međutim, način na koji se pseće godine računaju potpuno je drugačiji od onoga što smo naučili.

Vaš ljubimac je verovatno mlađi ili stariji nego što mislite, a ključ leži u jednoj naučnoj formuli koju malo ko poznaje.

U nastavku otkrivamo tačan metod koji koriste veterinari širom sveta.

Zašto je pravilo „sedam godina“ potpuno pogrešno

Mit o množenju sa sedam nastao je sredinom prošlog veka kao marketinški trik da vlasnici češće vode pse na preglede.

Nauka ga je odavno odbacila. Psi sazrevaju mnogo brže u prvim godinama života, a zatim njihovo starenje usporava.

Upravo zato se pseći uzrast ne može dobiti prostim množenjem.

Štene od godinu dana već je polno zrelo i po razvoju odgovara tinejdžeru od petnaestak godina.

Da je stara formula tačna, jednogodišnji pas bio bi dete od sedam leta, što je biološki nemoguće.

Kako se zapravo računaju pseće godine po novoj formuli

Istraživači sa Univerziteta Kalifornija u San Dijegu razvili su 2019. preciznu formulu zasnovanu na epigenetskim promenama u DNK.

Rezultat je logaritamska jednačina koja realno prikazuje starenje.

Evo kako izračunavanje pseće starosti izgleda u praksi:

Pomnožite prirodni logaritam pseće starosti sa 16

Dodajte broj 31

Dobijeni rezultat je ekvivalent u ljudskim godinama

Formula glasi: ljudske godine = 16 × ln(pseća starost) + 31

Za jednogodišnjeg psa dobija se oko 31 ljudska godina. Četvorogodišnji pas odgovara osobi od 53 godine. Desetogodišnji ljubimac ima „ljudskih“ 68 leta.

Šta je prava starost psa u ljudskim godinama

Prava starost psa u ljudskim godinama zavisi od rase, veličine i genetike. Manji psi žive duže i sporije stare posle pete godine. Veliki psi, poput doge ili bernardinca, ubrzano ulaze u zrelo doba već sa šest ili sedam godina.

Veličina rase menja sve

Kada se pseće godine računaju tačno, veličina igra ogromnu ulogu.

Mali terijer sa deset godina ponaša se kao šezdesetogodišnjak, dok je labrador istih godina bliži sedamdesetim.

Evo okvirnog poređenja za prosečnog psa srednje veličine:

1 godina psa = oko 31 ljudska godina

2 godine = približno 42 ljudske godine

5 godina = oko 57 ljudskih godina

8 godina = približno 64 ljudske godine

13 godina = oko 72 ljudske godine

Primetićete da razlika između pete i desete godine nije velika kao što biste očekivali. Starenje se usporava, baš kao kod ljudi posle tridesete.

Zašto je ovo važno za zdravlje ljubimca

Tačno računanje starosti pasa direktno utiče na način nege. Pas od sedam godina nije „skoro senior“ kako mnogi misle, već zrela jedinka koja počinje da menja metabolizam.

Obratite pažnju na ishranu, učestalost vakcinacije i preglede zuba. Prema preporukama koje daje Američki kinološki savez o izračunavanju psećih godina, redovne kontrole kod veterinara treba prilagoditi biološkoj, a ne kalendarskoj starosti.

Ako vaš ljubimac ima između sedam i deset godina, uvedite polugodišnje preglede krvi.

Rano otkrivanje bolesti bubrega ili zglobova produžava život za nekoliko godina.

Najčešća greška vlasnika pasa

Vlasnici često precenjuju mladost svog psa jer deluje razigrano. Razigranost ne znači mladost.

Pseća starost se meri i po ponašanju, ali i po unutrašnjim procesima koji se ne vide golim okom.

Mnogi propuste momenat kada treba preći na hranu za starije pse, što izaziva probleme sa varenjem.

Koliko godina ima vaš pas po novoj formuli i da li vas je rezultat iznenadio? Podelite u komentarima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com