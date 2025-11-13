Psiholog tvrdi da način na koji mažete hleb dosta govori o vama, iznenadićete se!

Psiholog je za „Dejli Mejl“ pojasnio kako izgledaju različiti načini mazanja na hleb i šta oni zapravo znače.

Stručnjak za ljudsko ponašanje Daren Stenton iz Notingema objasnio je da način na koji nanosimo namaz na parče hleba dosta govori o našoj prirodi.

Za „Dejli Mejl“ pojasnio je različite načine mazanja na hleb i šta oni zapravo znače.

Glatki premaz

Ova tehnika otkriva da je osoba opuštena i mirna, čak i kada se suoči sa promenom. Uvek stigne na vreme na sastanak ili okupljanje. Rado prati „status kvo“ i prilično uspešno hoda kroz život, sa što manje stresa. Može da se fokusira i ostane mirna kada bi se drugi ljudi u delikatnoj situaciji šokirali. Takođe je dobra u slušanju drugih.

Mazanje cele površine

Neki ljudi namažu celo parče hleba, od kore do kore. Oni su veoma metodični. Ostaviti prazan deo na hlebu za njih je kao ostaviti nešto nedovršeno u životu. Oni su veoma precizni, poštuju svoja pravila i vole da je sve na svom mestu. Oni će verovatno biti ta osoba koja organizuje grupni odmor ili preuzima vođstvo u planiranju grupne večere mesecima unapred.

Ostavljanje grudvica

Neki ljudi ne pokušavaju da ravnomerno rasporede grudvice namaza. Takve osobe ne mare za nedostajuće delove hleba ili one gde ima grudvica i izbočina – čak ni da li je namaz tanak ili gust. Ovi ljudi su prilično spontani i razmišljaju van okvira u životu. Oni imaju tendenciju da rade stvari na svoj način i generalno kasne na sastanke jer uvek misle da imaju više vremena nego što imaju.

Više namaza nego hleba

Neki ljudi, pak, stavljaju toliko namaza da se ponekad čini da ga ima više od samog hleba. Oni vide sve najbolje u životu. Kada su u pitanju žurke ili okupljanja, gosti se kod njih dobro zabavljaju, jer je vedrina, uz otvorenost, ključna karakteristika ovih ljudi. Na kraju, ali ne i najmanje važno, vole da se prepuštaju. Ne vide razlog da se uzdržavaju kada je u pitanju uživanje u stvarima koje vole u ​​životu.

Izbegavanje kore

Određeni ljudi nikada ne dodirnu koru namazom. Oni su veoma uredni, perfekcionisti koji se plaše da naprave nered. Takođe su odlični u upravljanju svojim životima i super su organizovani.

Kidanje komada

Neki kidaju parče hleba na komade i svaki mažu posebno. Oni ne vole iznenađenja. Imaju dobre komunikacijske veštine jer su navikli da razlažu stvari i razmišljaju na različite načine, koristeći svoju sposobnost da izgrade poverenje i odnose sa drugim ljudima. Zabavni su i spontane prirode. Oni stvari izmišljaju u hodu i vole da rade sve na svoj način.

Manje je više

Oni koji stavljaju najmanju moguću količinu namaza ne žele da nadjačaju ukus hleba sa previše namaza. Ovi ljudi imaju tendenciju da žive u trenutku i prilično su otvoreni. Nedostatak namaza takođe znači da žele da što manje vremena provedu na doručku. Radije bi izašli u prirodu i iskoristili dan.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com