Ono što prvo primetite na slici otkriva šta vam trenutno nedostaje u životu, čak i ako to ne želite da priznate

Ovaj brzi psihološki test i prvi motiv koji uočite na slici odmah razotkrivaju surovu istinu od koje već dugo i uporno bežite.

Tri sekunde. Toliko vam treba da pogledate sliku i upamtite šta vam je prvo zapalo za oko, jer ovaj psihološki test radi samo ako ne razmišljate. Mozak izabere ono što duša traži, a ne ono što vam je logično. I tu se obično otkrije nešto što ste mesecima gurali u stranu.

Kako se rade ovakvi vizuelni testovi

Slika sadrži pet motiva: kuću, lice u profilu, drvo, korpu sa voćem i reku u pozadini. Niko ih ne vidi sve odjednom.

Vaš pogled bira prvi motiv za manje od pola sekunde, pre nego što racionalni deo mozga uopšte stigne da se uključi. Zato je ovaj psihološki test precizniji od bilo kog upitnika sa dvadeset pitanja.

Pravilo je jednostavno. Ne vraćajte se i ne menjajte odgovor. Prvi motiv je vaš, čak i ako vam se ne sviđa šta znači.

Kuća: Traži se sigurnost koju trenutno nemate

Ako vam je prvo zapala za oko kuća, vaša podsvest šalje jasan signal. Nedostaje vam tlo pod nogama. Možda ste promenili posao, možda se nešto ljulja u vezi, možda je u pitanju selidba o kojoj još niko ne priča naglas. Ljudi koji prvo vide kuću često su prezauzeti tuđim problemima, a sopstveni dom, doslovno ili emotivno, im odlazi u drugi plan. Sasvim druga priča je ako živite sami već godinama. Tada kuća na slici znači da vam fali neko ko će sesti za vaš sto, ne zauvek, samo dovoljno često da kuhinja prestane da odzvanja.

Lice: Izgubili ste ravnotežu između sebe i drugih

Lice u profilu je najteži motiv za priznavanje. Znači da se previše trudite da budete ono što drugi očekuju, a sve manje znate šta zapravo vi želite. Najveći problem nije umor, problem je ćutanje na sastancima i porodičnim ručkovima kada bi trebalo da kažete ne. Ovaj vizuelni test za one koji prvo vide lice gotovo uvek otkriva istu stvar: spolja sve funkcioniše, iznutra je tiho kao u praznom stanu.

Drvo: Telo vas moli za pauzu

Drvo nije romantičan motiv, drvo je upozorenje. Znači da dišete plitko, da spavate loše i da već nedeljama odlažete dugu šetnju koju ste sami sebi obećali. Ljudi koji prvo primete drvo retko su tužni, češće su iscrpljeni. Razlika je važna. Tuga prolazi razgovorom, iscrpljenost samo izlaskom iz četiri zida.

Korpa sa voćem: Uskratili ste sebi zadovoljstvo

Korpa sa voćem ne znači da ste gladni. Znači da ste zaboravili kada ste poslednji put nešto uradili samo zato što vam prija. Kafa u kafiću umesto na poslu. Knjiga koja nije obavezna lektira. Ručak koji ste skuvali sebi, ne deci. Ovaj psiho test najčešće hvata ljude koji su poslednjih šest meseci živeli po principu „prvo obaveze, pa onda ako ostane vremena“. Nikada ne ostane vremena.

Šta znači ako prvo primetite reku na slici

Reka u pozadini znači da imate neku odluku koja vam visi nad glavom već mesecima. Niste je doneli, ali ste prestali da spavate normalno. Podsvest je traži, vi je izbegavate.

Zašto test nepogrešivo pogađa u samu metu

Vizuelna pažnja je jedan od retkih psiholoških mehanizama koji ne možete da kontrolišete voljom. Ono što vidite prvo je ono što vam mozak smatra najvažnijim u tom trenutku, bez obzira na to što biste racionalno rekli nešto drugo. Zato ovakav psihološki test često „pogodi“ tačku koju ste dugo zaobilazili.

Šta je vama prvo zapalo za oko, i da li ste se prepoznali u objašnjenju ili vam se čini da promašuje? Napišite u komentarima koji motiv ste videli prvi.

