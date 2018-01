Putuje svetom a sve plaćaju bogati muškarci: Volim da budem razmažena

Ema Rodžers (45) iz Majamija u SAD-u odlučila je nešto da promeni u svom životu nakon što se rastala pre pet godina. Dece nisu imali pa je ostala sama. Bila je pomalo usamljena kada se učlanila na stranicu za upoznavanje misstravel.com.

Ona „spaja atraktivne devojke sa imućnim muškarcima“. Tamo se pronalaze, upoznaju pa putuju zajedno. Muškarci uglavnom sve finansiraju, a često i obasipaju svoje saputnice skupim poklonima.

To je iskusila i Ema koja je, kaže, bila u šopingu u Kini, skijala je u Koloradu, bila je na krstarenju Mediteranom – a na sve to nije potrošila ni dolar, otkriva The Sun.

Na spomenutoj stranici upoznaje bogate muškarce sa kojima putuje, oni joj plaćaju baš sve. Sada je već postala toliko razmažena da kaže kako više nikada ne bi izašla sa muškarcem koji nije dobro finansijski potkovan i ko ne bi mogao da joj priušti ono što je iskusila.

Stranici Miss Travel se pridružila prošle godine i već je bila na četiri putovanja.

– Bila sam u kontaktu sa 20 muškaraca, ali samo na četiri sastanka i mnogo novca su potrošili na mene. Na letove, hotele, razne atrakcije, fine obroke, darove – priča Ema i dodaje kako za nju nije sve samo u novcu. Kaže kako ne bi išla na put s nekime ko joj se ne sviđa, sa kime se nije povezala.

– Ipak ako mi muškarac nema šta ponuditi i priuštiti, tada me uglavnom ni ne zanima. Razgovaram sa svima preko Skajpa pa vrlo rano zaključim da li je neko za mene ili nije – kaže.

– Muškarci s kojima putujem kupuju mi dizajnersku odeću i torbe, vode me u luksuzne hotele i jedemo u živopisnijim restoranima. Sama sam i bez dece pa volim da budem razmažena i ne vidim ništa loše u tome. Ni jedan odnos nije postao ozbiljan, što je šteta jer su svi koje sam upoznala poslovni ljudi visokog ranga – naglašava Ema.

Napominje da je svaki od njih bio savršen gospodin i da je uživala u svakom trenutku.

Za žene je učlanjenje na internetsku stranicu misstravel.com besplatno dok za muškarce nije – oni moraju da plate članarinu. To je stranica za upoznavanje. Nakon što svaki član uredi profil i stavi svoju sliku, dodaje detalje o putovanju na koje ide, ili bi želeo da ide. Mlade žene tamo često pronalaze imućne muškarce koji im plaćaju putovanje, odnosno vode ih sa sobom. Prvi put se vide tek kad krenu da putuju zajedno.

Ponekad se spoje ljudi sasvim prosečnih finansija, odnosno muškarac i žena koji „kliknu“ i ostanu kasnije u ljubavnoj vezi. A ima i slučajeva kada neko traži samo saputnika sa kojim bi podelio troškove putovanja.