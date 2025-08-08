Radnici dobili alergiju: Ovaj parfem je toliko jak da su ga zabranili u jednoj prodavnici

Prodavnica u nemačkom Nojsu, Severna Rajna-Vestfalija, privukla je pažnju javnosti neobičnom zabranom.

Na ulazu se pojavio rukom pisani znak na kartonu kojim se zabranjuje ulazak kupcima koji nose određeni parfem: „Poštovani kupci! Ako nosite parfem Tiziana Terenzi Kirke, molimo vas da ne ulazite u prodavnicu“, izveštava t-online.de, a prenosi index.hr.

U poruci je takođe pisalo: „Rado bismo vas uslužili na vratima, ali zbog mase žalbi kupaca i alergija zaposlenih, ne možemo drugačije reagovati. “

Zaposleni su se žalili na zdravstvene probleme

Zaposleni u prodavnici žalili su se na vrtoglavicu i glavobolje izazvane intenzivnim mirisom.

„Ako neko nosi taj parfem, više ne mogu da radim“, rekla je jedna zaposlena lokalnim medijima, dodajući da se miris nije mogao ukloniti iz prostorija satima.

„Moj sin ga je jednom imao, zato sam znala kako da ga prepoznam“, objasnila je.

Prodavnica je od tada uklonila znak i izvinila se, dodajući da su svi dobrodošli u prodavnicu, bez obzira da li nose Kirke ili ne.

Kakva je to vrsta parfema?

Parfem Kirke italijanskog proizvođača Paolo Terenzi je uniseks miris sa notama tropskog voća i đurđevka, a njegovu bazu čine vanila, sandalovina, pačuli i mošus. Cena za 100 mililitara je oko 220 evra.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com