Svi je znamo kao Rahelu Ferari, a pravo ime je decenijama krila: Ko je zapravo bila čuvena glumica?

Rahela Ferari nije uvek bila Rahela. Njeno pravo ime Bella Rochel Frajnd krije potresnu priču o preživljavanju koju morate odmah pročitati.

Mnogi misle da je Rahela Ferari uvek bila samo ona simpatična, džangrizava baka koju smo svi voleli. Istina je potpuno drugačija. Njeno pravo ime bilo je Bella Rochel Frajnd.

Iza onih maestralnih uloga krila se žena koja je bukvalno glumila da bi ostala živa. Tajna njenog opstanka leži u jednoj minuti čiste hrabrosti o kojoj se retko priča, a koja je definisala njen ceo život.

Ko je bila Rahela Ferari pre filmske slave?

Rahela Ferari je rođena kao Bella Rochel Frajnd u jevrejskoj porodici u Zemunu. Preživela je Holokaust skrivanjem i stalnom promenom lokacija, a njeno umetničko ime nastalo je kao potreba da se distancira od bolne prošlosti i gubitka porodice.

Svi pamtimo njene replike napamet. Ali malo ko zna da je ova legenda jugoslovenskog filma osedela u jednoj jedinoj noći. Bežala je od Gestapoa kroz zadnja vrata. Nije imala izbora. Morala je da se pretvara da je neko drugi.

Ušla je u kuću kod komšinice u trenutku racije. Rekla je samo: „Ja sam Ruža“. To nije bila laž. To je bila njena najvažnija uloga u životu. Ljudi često misle da je gluma samo zabava ili posao. Za nju je to bio štit koji ju je spasao sigurne smrti. Gestapo je poverovao u njenu priču.

Gledajući je kasnije u filmu „Tesna koža“, vidimo vrhunsku komediju. Kada znate njenu pravu priču, vidite neverovatnu unutrašnju snagu. Rahela Ferari je tokom rata izgubila skoro celu porodicu. Nije dozvolila da je taj gubitak slomi. Nastavila je da igra.

Smeh kao lek protiv tuge

Smejala se u inat sudbini. To je lekcija koju svi treba da naučimo od nje. Tuga se ne leči zaboravom, već stvaranjem nečeg novog. Ona je stvorila likove koji žive večno. Glumačka diva je svoju bol pretočila u umetnost.

Evo šta niste znali o njenom životu:

Morala je da krije svoje jevrejsko poreklo godinama.

Nakon rata se udala za Aleksandra Stojkovića.

Promenila je ime da bi označila novi početak.

Nikada nije želela da je ljudi sažaljevaju zbog prošlosti.

Njeno pravo ime ostalo je dugo u senci. Ali Bella Rochel Frajnd nikada nije zaista nestala. Ona je živela u svakom osmehu koji nam je poklonila sa malih ekrana. Svaki put kada se nasmejete njenim replikama, odajete počast njenoj pobedi nad mrakom.

Danas je lako zaboraviti kroz šta su sve prošli naši stariji umetnici. Pozorišna ikona nas uči da život uvek ide dalje. Bez obzira na sve prepreke.

Koja njena replika vama uvek izmami osmeh, a sada je gledate potpuno drugim očima?

