Razlika preko 70 cm: Fotografija našeg diva i plavuše postala apsolutni hit

Kristin Čenovit, američka glumica i pevačica visoka samo metar i pedeset centimetara, pozirala je u utorak u Oklahoma sitiju pored Bobija Marjanovića, našeg diva koji igra za Los Anđeles Kliperse.

Boban Marjanović and Kristen Chenoweth, who is at the Thunder game to sing the National Anthem pic.twitter.com/uSdOC6ygjK

— Bryan Keating (@KOCOKeating) October 30, 2018