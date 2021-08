Razmrdajte vijuge: Možete li da rešite ove logičke zagonetke?

Ljudi uglavnom vole mozgalice, ukrštene reči i zanimljive igre u kojima mogu da ispitaju granice svog uma. Istovremeno, takve igre mogu da nam pomognu i da proširimo znanje.

Logičke zagonetke jedan su od najefikasnijih načina da razvijete veštine svog razmišljanja i inteligenciju, piše „Bright Side“.

Neobični zadaci su kao „moždana gimnastika“ koja je korisna za sve. Sada možete da testirate svoju logiku i pažnju sledećim zagonetkama:

1. Sedam sestara u kolibi

Sedam sestara se nalazi u kolibi i svaka od njih radi nešto. Prva čita roman, druga pravi palačinke, treća igra šah, četvrta rešava ukrštene reči, peta pere odeću, a šesta zaliva biljke.

Šta radi sedma sestra?

2. Krađa cipela

Jedan mladić nasledio je dve fabrike u kojima su se proizvodile veoma lepe ženske cipele. Sve je išlo dobro dok nije primetio da zaposleni kradu te lepe cipele za svoje žene i devojke. I nije bilo šanse da uhvati ikoga od njih!

Kakvu je odluku doneo mladić kako bi smanjio broj ukradenih cipela?

3. Mačka i miš

Kada je napolju kiša, mačka je u sobi ili u podrumu. Kada je mačka u sobi, miš je u rupi, a sir u frižideru.

Ako je sir na stolu i mačka u podrumu, onda je miš u sobi.

Sada je kiša i sir je na stolu.

Gde su mačka i miš?

4. Koliko bedrenih kostiju imate?

Na jednom ispitu profesor je dao studentkinji bedrenu kost i pitao:

„Koliko bedrenih kostiju imaš?“

„Pet“, odgovorila je studentkinja.

„Pogrešno! Imaš samo dve bedrene kosti“, rekao je profesor.

Studentkinja je bila u pravu. Kako je to moguće?

5. Nadmudrivanje vladara

Jedan autokratski vladar ostrva nije želeo da se vanzemaljci nastane na ostrvu. Želeo je da izgleda kao pravi monarh pa je napravio zakon. Prema tom zakonu, svaka osoba koja želi da se useli na ostrvo, mora da potpiše izjavu od koje će zavisiti njen život.

Izjava glasi: „Ako vanzemaljac kaže istinu, biće upucan. Ako slaže, biće obešen.“

Šta vanzemaljac treba da kaže kako bi nadmudrio vladara?

Ako niste uspeli da ih savladate, rešenja pročitajte ispod:

Odgovori:

1. Sedma sestra igra šah s trećom.

2. Vlasnik je naredio da jedna fabrika proizvodi samo leve cipele, a druga samo desne.

3. Sudeći prema zadatku, mačka bi mogla da bude na dva mesta: ili u sobi ili u podrumu. Mačka ne može da bude u sobi jer sir nije u frižideru, već na stolu. Tako da je mačka u podrumu. Znamo da je sir na stolu i mačka u podrumu. To znači da je miš u sobi.

4. Studentkinja je bila trudna. Ona je računala svoje dve bedrene kosti, dve bedrene kosti svog deteta i onu jednu koju je držala u ruci.

5. Ako vanzemaljac kaže: „Osuđen sam na vešanje“, on će nadmudriti vladara. Ako je to istina, vladar mora da ga upuca. To nije istina. Ako nije istina, mora da ga obesi. To bi značilo da je on rekao istinu. Dakle, izjava „Osuđen sam na vešanje“ vanzemaljcu bi spasila život.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.