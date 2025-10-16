Revolucija u saobraćaju: Uvodi se četvrto svetlo na semaforu, evo čemu će da služi

Ideja uvođenja novog svetla je da se olakša upravljanje saobraćajem u eri autonomnih vozila.

Semafori uskoro možda više neće imati samo crveno, žuto i zeleno svetlo. Naučnici sa Državnog univerziteta Severne Karoline predlažu uvođenje četvrtog – belog svetla.

Ideja je da se olakša upravljanje saobraćajem u eri autonomnih vozila.

Šta označava belo svetlo?

Belo svetlo bi se uključivalo kada u blizini raskrsnice ima dovoljno autonomnih automobila koji međusobno komuniciraju. Tada bi ta vozila preuzimala koordinaciju saobraćaja. Vozači “klasičnih” automobila trebalo bi samo da prate vozilo ispred sebe.

Crveno, žuto i zeleno ostaju u upotrebi, a belo se aktivira samo privremeno – kada pametna vozila mogu da optimizuju protok, piše unionrayo.com.

Kako funkcioniše sistem?

Sve se zasniva na razmeni podataka u realnom vremenu između vozila i semafora.

Kada dovoljno autonomnih automobila priđe raskrsnici, semafor to registruje i uključuje belo svetlo.

Kada ih bude manje, sistem se vraća na klasičan režim.

Zašto se uvodi četvrta boja?

Prema istraživanju, čak i ako samo 10% vozila bude autonomno, usporenja u saobraćaju smanjila bi se oko 3%.

Ako većina vozila bude autonomna, gužve bi mogle da se smanje i do 94%. To znači manje čekanja, manje potrošnje goriva i manju emisiju zagađenja.

Gde će prvo biti testirano?

Planirana su testiranja u kontrolisanim okruženjima, poput luka, gde je saobraćaj gust, a broj pešaka mali.

Iako je za sada predložena bela boja, moguće je da će se koristiti neka druga, važno je samo da bude jasno uočljiva.

Ako se sistem pokaže uspešnim, semafori sa četiri boje mogli bi označiti početak nove ere u kojoj ljudi i autonomna vozila zajedno upravljaju saobraćajem na efikasniji način.

