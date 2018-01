Rođen je 1790. godine, bio je 10. predsednik SAD, a unuci su mu i dalje živi

Jedan potpuno neverovatan podatak pojavio se pre nekoliko dana na internetu, a to je da su dva unuka 10. predsednika Sjedinjenih Američkih Država, Džona Tajlera i dalje živi. Najčudnije od svega je što je Tajler rođen pre skoro 230 godina.

John Tyler, America’s tenth president, was born in 1790. He has two living grandchildren.

Džon Tajler je bio 10. predsednik SAD i rođen je 1790. godine. Na mesto predsednika došao je 1841. godine, nakon smrti Vilijama Henrija Harisona. Imao je 15-oro dece i doživeo je, za ono vreme, duboku starost – čak 71 godinu.

1. John Tyler was 63 when his son Lyon was born (1853).

2. Lyon was 71 when Lyon Jr. was born (1924), and 75 when Harrison was born (1928).

3. Both sons are still alive.

— Matt Smethurst (@MattSmethurst) January 10, 2018