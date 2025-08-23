Rođendan nema veze sa datumom rođenja: U ovoj zemlji godine se drugačije broje!

Reč je o staroj metodi koje su svojevremeno koristile obe Koreje – i Severna i Južna, ali Južna Koreja je ukinula u 80-ima prošlog veka.

Nažalost, njihov način brojanja godina nije značajno drugačiji od načina u ostatku sveta, odnosno starost će vam biti minimalno promenjena.

U Severnoj Koreji vaša će starost povećati za jednu godinu svake Nove godine – za razliku od ostatka sveta kad se to događa na vaš rođendan. Uz to, oni u vaše godine ubrajaju i vreme koje ste proveli u majčinom stomaku, to jest pre nego što ste se rodili.

Iako u materici provodimo otprilike 9 meseci, Korejci su to zaokružili na godinu dana, zbog čega se svi već rađaju s jednom godinom. Što znači da će beba koja se rodi 31. decembra, već sutradan imati dve godine.

Najjednostavniji način za računanje koliko godina biste imali u Koreji je da trenutnoj godini dodate jednu godinu i onda oduzmete godinu svog rođenja.

Uprkos ovom sistemu, Korejci i dalje slave rođendane na stvarni dan rođenja – jedino što taj dan ne postaju godinu stariji.

