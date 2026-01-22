Rupice na petit keksu kriju pravu tajnu, iznenadiće vas koju!

Značenje i simbolika petit keksa je svakako povezano s vremenom, ali tek kada se dobro zagledate, i vi ćete primetiti isto.

Keks Petit Beurre u prevodu s francuskog jezika znači „mali maslac“, a nastao je po ugledu na engleske biskvite 1886. godine u Nantu.

Keks se sprema po istom receptu tvorca Luja Lefevr-Utilea od početka pa sve do danas. Lefevr-Utile bio je pionir industrijske ere i perfekcionista sa smislom za marketing. A, kalup za Petit Beurre keks doneo je iz Engleske.

Lefevr je prvobitno prodavao keks iz engleske fabrike Huntley & Palmers, a zatim je sredinom 19. veka započeo sopstvenu proizvodnju.

Bio je prvi koji je osnovao fabriku keksa u Francuskoj. Lefevrov otac, čija se supruga prezivala Utile, odlučio je da na svaki keks stavi njihove inicijale – „LU“.

To je ubrzo postalo standard u francuskoj poslastičarskoj industriji, a danas je prepoznatljiv globalni brend. Dizajn i recept keksa su mnogi kopirali, zbog čega su 1988. godine patentirani pod nazivom Véritable Petit Beurre.

Tajna koju krije petit keks

Međutim, značenje keksa je svakako povezano s vremenom, ali tek kada se dobro zagledate, i vi ćete primetiti isto.

Naime, četiri izbočine na uglovima keksa simbolišu četiri godišnja doba, 52 recke na ivicama keksa simbolišu 52 sedmice u godini, a 24 rupice na površini keksa predstavljaju broj sati u danu.

Ko zna, možda vam ovo nikada neće zatrebati u životu, ali se kladimo da ćete sledeći put dobro zagledati keks koji svi jedemo odmalena.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com