Kažete li „obzirom da“ ili „s obzirom na“? Samo jedna verzija je pravilna, a većina Srba tu stalno greši

S obzirom na česte greške, naučite jednom za svagda šta je pravilno. Otkrijte trik za pamćenje i izbegnite neprijatnost u komunikaciji.

Svakodnevno čujemo obe verzije u prolazu, na televiziji, pa čak i na važnim sastancima, ali s obzirom na stroga pravila našeg jezika, samo jedna varijanta donosi prelaznu ocenu.

Verovatno ste se i sami bar jednom zapitali da li predlog „s“ tu stoji samo kao ukras ili ima svoju funkciju. Odgovor ćete dobiti odmah, ali razlog zašto većina nas greši krije se u jednoj drugoj, sličnoj frazi koja nas sve vara.

Da li se kaže obzirom da ili s obzirom na?

Jedini gramatički ispravan oblik u srpskom jeziku glasi „s obzirom na“. Konstrukcija „obzirom da“ ne postoji u standardnom književnom jeziku i smatra se grubom greškom jer imenica „obzir“ u ovom kontekstu obavezno zahteva predlog „s“.

Zašto je ova jezička nedoumica toliko česta?

Problem nastaje zbog mešanja dva različita izraza. Ljudi često poistovećuju ovu frazu sa izrazom „bez obzira“, gde predlog „s“ ne postoji. Naš mozak, u želji da skrati put i pojednostavi komunikaciju, često „proguta“ to malo slovo. Ipak, taj jedan glas pravi razliku između osobe koja poznaje standardni jezik i one koja pravi osnovne propuste.

Tokom godina rada na tekstovima, primetila sam da čak i vrlo obrazovani ljudi izostavljaju predlog. Ovo nije samo gramatička greška, već sitnica koja može pokvariti utisak o vašoj profesionalnosti u poslovnom mejlu.

Kako da zapamtite ispravan oblik?

Postoji jednostavna logika. Kada nekoga ili nešto uzimate u obzir, vi to radite sa obzirom. Dakle, taj obzir je prisutan. Evo nekoliko primera kako to izgleda u praksi:

Nepravilno: Obzirom da pada kiša, nećemo ići.

Obzirom da pada kiša, nećemo ići. Pravilno: S obzirom na to da pada kiša, nećemo ići.

Nepravilno: Uradio je to obzirom na okolnosti.

Uradio je to obzirom na okolnosti. Pravilno: Uradio je to s obzirom na okolnosti.

Obratite pažnju na još jedan detalj. Kada iza izraza s obzirom na sledi rečenica (glagol), obavezno se dodaje rečca „to“. Dakle, puna i najpreciznija konstrukcija glasi: „S obzirom na to da…“. Zvuči dugačko? Možda, ali je jedino to pismenost na najvišem nivou.

Najčešće zamke u svakodnevnom govoru

Često se ova govorna mana provlači kao navika koju smo pokupili iz medija. Ako želite da vaš izraz bude besprekoran, izbacite „obzirom da“ iz svog rečnika. To je kao da kažete „idem škole“ umesto „idem u školu“ – značenje je jasno, ali para uši. Svaki put kada želite da upotrebite ovu frazu, setite se da „obzir“ ne ide sam.

Ovaj mali jezički savet vam može uštedeti mnogo neprijatnosti. Nije sramota ne znati, ali je šteta ne ispraviti grešku kada jednom saznate pravilo. Sledeći put kada kucate važan izveštaj ili poruku, setite se ovog teksta.

Koja je vama najiritantnija jezička greška koju čujete svakog dana?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com