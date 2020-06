Sablasni zvuk širi se sa jedne od najpoznatijih građevina sveta (video)

Sablasni zvuk počeo je da se širi američkim gradom San Franciskom posle obnove jednog od njegovih simbola, mosta Golden gejt.

Can someone explain me why is this eerie sound has been going on for an hour in #SanFrancisco #presidio #sound #eerie #whatisthis #2020SoFar #2020BingoCard pic.twitter.com/gS4ui2WSxh

Žitelji San Franciska počeli su da dele na društvenim mrežama čudan i kako su opisali, sablasan zvuk koji se širi gradom, a mnogi su napisali da se čuje na udaljenosti od gotovo pet kilometara, prenosi „Lajvsajens“.

​Kako su naveli meštani, zvuk se širi iz pravca Zaliva San Francisko, te da je zabeležen posle radova na čuvenom mostu Golden gejt.

Iz komunalnog servisa SF 311 naveli su da je verovatni razlog neobičnog zvuka postavljanje novih delova na biciklističkoj stazi mosta, pozivajući se na policiju.

As much as I would‘ve loved this eerie sound to be aliens coming for us, apparently it’s the installation of new wind resistance railing that has turned the Golden Gate Bridge into a huge instrument that can be heard all around the Bay!Hypnotizing! #goldengatebridge #SanFrancisco pic.twitter.com/DhWEnttp2X

— Shirin (@Shirin_Jnk) June 6, 2020