Sami sebi zatvarate put ka sreći: Izaberite čajnik i saznajte zašto vam novac i uspeh stalno izmiču iz ruku

Izaberite čajnik koji vam se najviše dopada i otkrijte zašto vam novac i sreća stalno izmiču - odgovor će vas možda iznenaditi.

Ponekad osećamo kao da su nam ciljevi nedostižni, a ne znamo ni zašto. Trudimo se, planiramo, čekamo, a novac i sreća i dalje izmiču. Upravo za takve trenutke nastao je ovaj test: izaberite čajnik koji vam prvi padne u oči i otkrijte šta vas u životu zaista koči.

Iza osećaja da stvari ne idu kako treba uvek postoje skriveni razlozi. Strah od neuspeha, tuđa mišljenja koja nam vezuju ruke, prošlost koju ne možemo da pustimo ili duboko uverenje da ne zaslužujemo više.

Pred vama je pet čajnika: zlatni, čajnik sa cvetnim uzorkom, patinasti sa šarom, drveni i srebrni.

Dakle, izaberite čajnik koji vam se najviše sviđa i budite iskreni prema sebi – nema pogrešnog odgovora.

Čajnik 1 – Strah od neuspeha vam vezuje ruke

Izabrali ste čajnik koji izgleda čvrsto i pouzdano, baš kao što vi izgledate spolja. Ali iznutra se stalno preispitujete. Strah da ćete pogrešiti toliko je jak da vas često parališe pre nego što uopšte počnete. Novac i sreća izmiču vam jer čekate savršen trenutak koji nikad ne dolazi. Prestanite da čekate i počnite tamo gde jeste, sa onim što imate.

Čajnik 2 – Tuđa mišljenja su vam važnija od vaših

Šareni i upečatljivi čajnik biraju ljudi koji duboko u sebi žele da budu viđeni i prihvaćeni. Previše energije trošite na to šta će drugi pomisliti, a premalo na ono što vi zaista hoćete. Dok gledate levo i desno, prilike prolaze pravo pored vas. Vaša sreća ne živi u tuđim očima, živi u vašim odlukama.

Čajnik 3 – Prošlost vas i dalje koči

Nosite sa sobom previše starih rana, starih grešaka i starih priča koje su odavno gotove. Ta težina usporava sve, novac, ljubav, napredak. Prošlost ne može da se promeni, ali možete da odlučite da je više ne nosite sa sobom. Mnogi koji su izabrali čajnik 3 prepoznaju se u ovim rečima odmah, čak i kada to teško priznaju sebi.

Čajnik 4 – Ne verujete da zaslužujete više

Drveni, skromni čajnik biraju ljudi koji su naučili da ne traže previše. Odrasli ste uz poruku da je dovoljno preživeti, ne procvetati, i ta poruka i dalje živi u vama. Novac vam izmiče jer duboko u sebi mislite da ga ne zaslužujete. A zaslužujete, samo to još niste prihvatili.

Čajnik 5 – Perfekcionizam vam krade vreme i energiju

Elegantni čajnik biraju oni koji sve rade temeljno, možda previše. Toliko vremena trošite na usavršavanje detalja da veliki koraci nikad ne krenu. Sreća ne čeka savršeno rešenje. Ponekad je dovoljno dobro zaista dovoljno dobro.

Svaki izbor je prvi korak ka promeni

Bez obzira koji čajnik ste izabrali, ono što vas sputava nije sudbina ni slučajnost. To su tiha uverenja koja ste usvojili negde na putu i koja su postala deo vas a da to niste ni primetili. Dobra vest je da sve što se naučilo može i da se odnauči.

Dajte sebi vremena i ne budite prema sebi stroži nego što biste bili prema najbliskom prijatelju. Novac, sreća i ispunjenje ne izmiču vama – izmiču verziji vas koja još veruje da ih ne zaslužuje. A ta verzija može da se promeni, počev od danas.

