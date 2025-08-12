Samo 1% ljudi vidi broj 5 na ovoj slici: Ako ga pronađete za 5 sekundi, vi ste genije

Internet je ponovo poludeo zbog jedne optičke iluzije koja testira ne samo vid, već i moć koncentracije i pažnje. Naizgled jednostavna slika krije broj koji većina ljudi ne može da uoči – broj 5. Ako ga pronađete, spadate u mali procenat ljudi sa izuzetno oštrim okom.

Vizuelni izazov koji zbunjuje mozak

Na slici se nalazi niz krugova sa slovom S, ali je broj 5 vešto sakriven među njima. Iluzija koristi kontrast, oblik i raspored da bi prevarila oko i mozak. Ljudi najčešće vide samo ono što očekuju – a broj 5 je dizajniran da se stopi sa okolinom.

Zašto je ova iluzija toliko teška?

Naš mozak automatski grupiše slične oblike i ignoriše ono što odstupa. U ovom slučaju, broj 5 je oblikovan tako da liči na ostale simbole, pa ga mozak „preskoči“. Potrebna je visoka koncentracija i sposobnost da se „izađe iz šablona“ da bi se uočio.

Test vida ili test pažnje?

Iako se često naziva testom vida, ova iluzija više govori o vašoj pažnji i sposobnosti da se fokusirate na detalje. Ljudi koji se bave dizajnom, umetnošću ili analitikom češće uspevaju da ga pronađu – jer su navikli da traže ono što se ne vidi na prvi pogled.

Kako da pronađete broj 5

Saveti za rešavanje ove zagonetke uključuju:

Posmatrajte sliku iz različitih uglova.

Pokušajte da zamislite negativni prostor.

Fokusirajte se na oblike, a ne na značenje brojeva.

Ako ste uspeli da ga pronađete – čestitamo! Vaš mozak funkcioniše na visokom nivou pažnje. Ako niste, ne brinite – optičke iluzije su tu da nas zabave, ali i da nas podsete koliko je percepcija varljiva.

