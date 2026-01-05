Samo 1% ljudi vidi drugu mačku za manje od 5 sekundi: Da li je vaš IQ iznad proseka?

Brzi test inteligencije! Samo 1% ljudi uspe da vidi gde se sakrila druga mačka na ovoj slici – dokažite da vam je IQ iznad proseka! (foto)

Ako uspete da u roku od 5 sekundi pronađete gde se krije druga mačka, spadate u 1% ljudi koji imaju IQ iznad proseka!

Imate samo 5 sekundi da otkrijete da li ste među jedan odsto onih koji su uspeli da vide gde se krije druga mačka na ovoj vintidž fotografiji!

Ova optička iluzija prikazuje dve dame kako sede za stolom. Kraj nogu jedne žene sedi crna mačka. Ipak, to nije jedina mačka koja se nalazi na ovoj slici, prenosi „Jagranjosh“.

Zašto naš mozak ne vidi ono što mu je „pred nosom“?

Optičke iluzije su mnogo više od obične zabave. One su prozor u način na koji naš um procesira informacije. Često se dešava da gledamo u neki predmet, ali ga ne vidimo jer je naš mozak programiran da prepoznaje obrasce. U ovom slučaju, fokusirani smo na lica žena i očiglednu mačku na podu, dok se druga lukavo stopila sa okolinom.

Naučnici tvrde da redovno rešavanje ovakvih zagonetki može značajno poboljšati vašu kognitivnu fleksibilnost. Ukoliko verujete da imate IQ iznad proseka, ovo je idealan način da to i dokažete, jer se ovde ne radi samo o dobrom vidu, već o sposobnosti mozga da apstrahuje nebitne detalje i uoči skrivenu suštinu.

Ovaj detalj vide samo ljudi koji imaju IQ iznad proseka

Samo ljudi sa odličnim moćima opažanja i visokim IQ uspeće da otkriju gde se sakrila druga mačka sa slike. Da li ste uspeli da je vidite?

Ovakve slike su decenijama korišćene kao rani testovi inteligencije, jer zahtevaju „razmišljanje van okvira“. Druga mačka nije nacrtana onako kako biste je očekivali, ona je deo veće celine, skrivena u linijama koje na prvi pogled deluju sasvim obično.

Mala pomoć: Pogledajte šešir

Ukoliko i dalje ne uspevate da locirate drugu mačku, evo male pomoći. Pogledajte malo bolje šešir žene koja sedi s leve strane. Okrenite sliku ili promenite ugao gledanja – mačka je tu, posmatra vas sve vreme!

Rešenje pogledajte u nastavku:

Druga mačka se zapravo krije u samom obliku šešira gospođe sa leve strane. Njene uši i obris lica čine vrh šešira.

Ako ste uspeli da je vidite za manje od 5 sekundi, čestitamo! Imate visok IQ iznad proseka i vaša moć zapažanja je neverovatna!

Ne zaboravite da podelite ovaj test sa prijateljima i proverite ko od njih ima „oko sokolovo“.

