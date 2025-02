Samo 2 odsto ljudi na svetu može da reši tačno ovu mozgalicu: Koliko brojeva vidite na slici?

Iako deluje jednostavno, nije nimalo

Ovih se dana na društvenim mrežama može pronaći jedna, naizgled, vrlo jednostavna mozgalica. Kažemo naizgled, jer kao što je slučaj sa svakom mozgalicom, i ova isprva izgleda jednostavno, a onda nakon nekoliko sekunde više baš i nije tako lagana za rešiti.

U ovoj mozgalici, koju je na Tviteru do sada pokušalo da reši više od 720 hiljada ljudi, morate pronaći sve brojeve koji se nalaza na slici. Na prvu čini se da su to samo šest nula i četiri, ali ako se dobro zagledate tu možete videti i nulu, jedinicu, osmicu, dvojku, devetku… I možda još koji broj, ali ga mi do sada nismo pronašli.

Zagledajte se dobro, promislite i – obavezno nam pišite u komentarima vaša zapažanja!

