Samo najinteligentniji mogu da pronađu medveda na ovoj slici za 15 sekundi – da li ste među njima?

Imate samo 15 sekundi da dokažete da ste genije i uočite vešto skrivenog braon medveda. Većina ljudi odustaje – da li ste vi među najboljima?
Pojedine skrivalice i mozgalice je veoma lako rešiti, ali postoje i one zbog kojih morate da se potrudite.
U većini slučajeva, autori skrivalica od nas traže da što brže pronađemo skriveni predmet, osobu ili broj, a ovaj put je potrebno pronaći životinju.
Izazov počinje: Gde se krije braon medved?
Naime, na ilustraciji je vešto sakriven jedan braon medved, a na vama je da ga pronađete.
Istina, veoma ga je teško uočiti, jer na ilustraciji ima pregršt detalja, pa je samim tim izazov veći.
Ukoliko ga i dalje niste pronašli, evo male pomoći: fokusirajte se na gornji desni ugao ilustracije.
Rešenje mozgalice
Ako i dalje niste uspeli da pronađete medveda ili ste odustali, pogledajte rešenje u nastavku.
(Telegraf.rs)
