Samo najinteligentniji mogu da pronađu medveda na ovoj slici za 15 sekundi – da li ste među njima?

Imate samo 15 sekundi da pronađete skrivenog medveda! Prihvatite izazov – ako uspete, vaša inteligencija je daleko iznad proseka!

Imate samo 15 sekundi da dokažete da ste genije i uočite vešto skrivenog braon medveda. Većina ljudi odustaje – da li ste vi među najboljima?

Pojedine skrivalice i mozgalice je veoma lako rešiti, ali postoje i one zbog kojih morate da se potrudite.

U većini slučajeva, autori skrivalica od nas traže da što brže pronađemo skriveni predmet, osobu ili broj, a ovaj put je potrebno pronaći životinju.

Izazov počinje: Gde se krije braon medved?

Naime, na ilustraciji je vešto sakriven jedan braon medved, a na vama je da ga pronađete.

Istina, veoma ga je teško uočiti, jer na ilustraciji ima pregršt detalja, pa je samim tim izazov veći.

Ukoliko ga i dalje niste pronašli, evo male pomoći: fokusirajte se na gornji desni ugao ilustracije.

Rešenje mozgalice

Ako i dalje niste uspeli da pronađete medveda ili ste odustali, pogledajte rešenje u nastavku.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Telegraf.rs)

