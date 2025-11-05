Samo natprosečno inteligentni mogu da uoče drugu mačku na ovoj slici: Da li ste među retkima koji je vide?

Ako pronađete drugu mačku na slici za samo 15 sekundi, vaša inteligencija je iznad proseka. Prihvatite izazov i testirajte svoj IQ!

Većina ne uspeva: Ako vidite gde se krije druga mačka na ovoj slici, spadate u 1% najinteligentnijih ljudi!

Imate samo 15 sekundi da otkrijete da li ste među jedan odsto onih koji su uspeli da vide gde se krije druga mačka na ovoj vintidž fotografiji.

Ova optička iluzija prikazuje dve dame kako sede za stolom. Kraj nogu jedne žene sedi crna mačka. Ipak, to nije jedina mačka koja se nalazi na ovoj slici, prenosi „Jagranjosh“.

Skriveni detalj koji vide samo retki

Samo ljudi sa odličnim moćima opažanja uspeće da otkriju gde se sakrila druga mačka sa slike.

Da li ste uspeli da je vidite?

Mala pomoć: Pogledajte šešir

Ukoliko i dalje ne uspevate da locirate drugu mačku, evo male pomoći. Pogledajte malo bolje šešir žene koja sedi s leve strane.

Rešenje pogledajte u nastavku:

(Telegraf.rs)

