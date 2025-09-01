Samo natprosečno inteligentni mogu pronaći svih 9 lica među drvećem za 11 sekundi – vidite li ih vi?

Ova slika skriva 9 lica među drvećem, a samo najbrži i najbistriji uspevaju da ih pronađu za 11 sekundi. Da li ste među njima?

Na skrivalici koja je pred vama lako je uočiti drveće, grančice i žbunje, ali na njoj se krije i devet lica. Mnogi će s lakoćom, već na prvi pogled, primetiti nekoliko lica.

Ali, vaš zadatak je da pronađete svih devet lica, i to za 11 sekundi.

Kako piše „News18“, svega jedan odsto od svih koji su pokušali da reše skrivalicu uspelo je u tome za propisanih 11 sekundi.

Ukoliko ste primetili tri ili četiri lica, verovatno osećate samopouzdanje.

Ali, ne zaboravite – vaš zadatak nije samo da pronađete skrivena lica, već i da poštujete vremensko ograničenje.

Priznajemo, prilično je teško pronaći svih devet lica na ilustraciji punoj granja, žbunja i grančica za tako kratko vreme, ali je u isto vreme i veoma izazovno, zar ne?

Pomoći ćemo vam: obratite pažnju na način na koji su grane postavljene.

Takođe, pogledajte grmlje i dobro ga pretražite.

Konačno, neka lica se preklapaju i nisu sva postavljena uspravno.

Ukoliko niste uspeli da ih uočite u predviđenom roku, pogledajte rešenje u nastavku.

Ova optička iluzija je toliko zahtevna da, čak i ako nađete pet do sedam lica za 11 sekundi, možete se smatrati osobom koja ima visok nivo inteligencije.

Ako ste pronašli svih devet lica za 11 sekundi, čestitamo – imate savršene veštine zapažanja!

(Telegraf.rs)

