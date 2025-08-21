Samo oni najinteligentniji će uspeti da pronađu tri skrivene životinje za manje od 20 sekundi

Uzmite štopericu u ruke i bacite se na posao!
Društvenim mrežama proširila se interesantna ilustracija na kojoj ima tri skrivene životinje – patka, slepi miš i leptir.
Reč je inače o „testu“ koji potiče iz Japana, a njegova svrha je aktiviranje desne hemisfere mozga i buđenje kreativnosti.
Dobro pogledajte ilustraciju i pokušajte da uočite patku, slepog miša i leptira za manje od 20 sekundi.
Find a duck, a butterfly and a bat on the picture
byu/Julia_Vin inpuzzles
Većina ljudi na društvenim mrežama, sudeći po komentarima, nije uspela da pronađe sve tri životinje, a još manje da ih nađe za 20 sekundi.
– Ne mogu da ih nađem, ni za 20 sekundi, a ni za tri minuta – napisao je jedan čovek.
– Ovo je genijalno, ali trebalo mi je mnogo više od 20 sekundi – dodao je drugi.
Da li ste vi pronašli sve životinje?
Ako jeste, koliko vam je vremena bilo potrebno? Podelite s nama u komentarima.
