Samo retki znaju značenje 3 broja na ramu naočara, a kriju veoma bitnu informaciju!

Većina misli da su brojevi na ramu naočara vezani za model rama, ali nije tako. Svaki optičar zna o čemu se radi kada ih vidi

Na ramu naočara postoje brojke koje imaju svoje značenje, a za to ne znaju ni ljudi koji ih nose godinama.

Tačnije, većina misli da su brojevi na ramu vezani isključivo za model rama naočara, ali nije tako.

Ako znate šta znače, kupovina naočara će vam biti mnogo lakša, prenosi republika.rs.

Ove brojke na ramu označavaju veličinu naočara!

Na ramu naočara koji vam mi predstavljamo, pišu brojke 50-19-145 mm.

Svakom optičaru je jasno da to označava sledeće karakteristike naočara:

50 – Ovo je veličina okna naočara koja obično varira od 40mm do 62mm.

19 – Ovo je širina korena nosa. Obično ova cifra kod naočara varira od 14 do 24mm.

145 – Ovo je dužina slepoočnica, a obično cifra kod naočara varira od 120 do 150mm.

Ostale cifre na ramu naočara zaista označavaju model.

Bonus saveti za naočare

Da li vam je i najmanja ogrebotina na naočarima uspela da vam pokvari raspoloženje? Možda ste primetili kako mala nepravilnost na sočivima može privući svu vašu pažnju i uticati na vaš pogled na svet. Pitate se kako da uklonite te dosadne ogrebotine bez kupovine novih naočara ili skupih intervencija? Evo nekoliko praktičnih saveta koji bi vam mogli pomoći.

Iako se čine nevažnim, ogrebotine na naočarima mogu ozbiljno uticati na vaš svakodnevni život. Umesto kristalno čistog vida, suočavate se sa odsjajem, izobličenim fokusom, pa čak i smanjenim samopouzdanjem. Srećom, postoji nekoliko načina da ih zaobiđete i vratite jasnoću vašim sočivima.

Pasta za zube: neabrazivna pasta za zube može učiniti čuda za plastična sočiva. Nanesite malu količinu paste na ogrebotinu. Koristeći meku krpu od mikrovlakana, nežno trljajte pastu kružnim pokretima nekoliko minuta. Isperite toplom vodom i osušite čaše. Ako ogrebotina ostane vidljiva, ponovite postupak.

Soda bikarbona: Ovaj prirodni sastojak takođe može da pomogne u uklanjanju ogrebotina. Pomešajte kašiku sode bikarbone sa nekoliko kapi vode da napravite pastu. Utrljajte pastu u ogrebotinu kružnim pokretima koristeći meku krpu. Isperite i osušite. Ovaj metod je siguran za većinu materijala, ali uvek proverite da li su vaše naočare kompatibilne sa ovim procesom.

Sredstvo za poliranje automobila: Sredstava za poliranje za automobile su efikasni na plastičnim površinama. Nanesite malu količinu laka na ogrebotinu. Nežno ga utrljajte mekom krpom, a zatim obrišite suvom krpom. Napomena: Izbegavajte ovaj metod za staklena sočiva.

