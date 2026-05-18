Sanjate pokojnika? Narodno verovanje kaže da je to znak upozorenja – evo čega treba da se pripazite

Sanjati pokojnika nije slučajnost - narod tačno zna kada je to opomena, a kada blagoslov. Pročitajte čega da se pripazite.

Probudite se u znoju, srce lupa, a u glavi vam je lice nekog ko više nije među živima. Ako vam se to dešavalo, znate koliko taj osećaj ume da ostane sa vama ceo dan. Narod kod nas vekovima veruje da sanjati pokojnika nije slučajnost. To je poruka.

Ponekad opomena, ponekad uteha, a ponekad konkretno upozorenje na ono što tek dolazi.

Stare babe iz sela su govorile jednu stvar koju gradski svet rado zaboravlja: nije bitno samo koga ste sanjali, već šta vam je rekao i kako se ponašao u snu.

Šta tačno znači sanjati pokojnika po narodnom verovanju

U narodnom verovanju, san o preminuloj osobi je oblik komunikacije sa drugom stranom. Pokojnik dolazi kada nešto nije završeno, kada vam preti opasnost ili kada porodici treba upozorenje.

Retko dolazi bez razloga.

Traži nešto od vas, ne ignorišite to

Ako vas pokojnik u snu nešto moli, pita za hranu, vodu ili odeću, narod kaže da mu treba pomen. Nije mu mirno tamo gde je. Treba zapaliti sveću, dati za dušu, podeliti nešto komšijama ili u crkvi.

Sanjati pokojnika koji ćuti i samo vas posmatra znači da bdi nad vama i da vas čuva od nečega što vi još ne vidite.

Kada san postaje ozbiljno upozorenje

Ovde stari ljudi nisu pravili kompromis. Ako vas pokojnik zove da pođete s njim, da mu date ruku, da uđete u njegovu kuću ili kola, to se smatra najtežim znakom. Verovanje kaže da treba paziti na zdravlje, voziti opreznije i izbegavati riskantne odluke narednih dana. Naročito ako se posle takvog sna probudite umorni, kao da niste ni spavali.

Loš predznak je i kada pokojnik plače, kada je ljut ili kada vam okreće leđa. To se tumači kao nezadovoljstvo nečim što radite u životu ili upozorenje da ćete uskoro čuti tešku vest iz porodice.

Dobri snovi o pokojnicima koje narod ceni

Nije svaki san crn. Ima ih koji donose mir i dobru vest. Evo kada se san o pokojniku smatra dobrim znakom:

kada se smeje i izgleda zdravo i lepo obučen

kada vam donosi cveće, hleb, voće ili novac

kada vas grli, ljubi ili miluje po kosi

kada vam daje savet i mirno odlazi

kada sedi za trpezom sa porodicom

Takvi snovi se tumače kao blagoslov. Znak da ste na dobrom putu i da vas neko sa one strane podržava u onome što radite.

Čega treba da se pripazite narednih dana

Ako ste sanjali pokojnika, narodno verovanje nalaže da budete oprezniji u sledećim situacijama.

Pazite šta potpisujete i kome obećavate novac

Ne ulazite u svađe sa rođacima jer postoji rizik da se posvađate trajno

Izbegavajte putovanja u magli i po noći ako možete

Obratite pažnju na zdravlje, posebno na pritisak i srce, i ne odlažite preglede koje već dugo guranjate u stranu.

Stari su govorili i ovo: tri dana posle takvog sna ne pozajmljujte novac, ne pričajte tuđe tajne i ne hvalite se planovima. Sve što kažete naglas tih dana ima težinu.

Kako da „skinete“ loš san sa sebe

Narodni recept je prost.

Ujutru, pre nego što ikome ispričate san, otvorite česmu i pričajte san vodi dok teče. Voda nosi sve loše i san gubi moć.

Drugi način je da zapalite sveću za pokoj duše i u sebi izgovorite ime pokojnika. Treći, najstariji običaj, je da odete na grob, sredite ga i ostavite čašu vode i parče hleba.

Da li je sve ovo samo praznoverje

Snovi o pokojnicima često dolaze kada smo pod stresom, kada nešto u životu nije završeno ili kada nam fali ta osoba. Mozak izvlači uspomene koje smo gurnuli duboko. Ali ono što narod čuva u svojim tumačenjima nije slučajno.

Kroz vekove se pokazalo da posle takvih snova ljudi zaista češće dobiju tešku vest ili upadnu u nepriliku. Zato se i prenosi sa kolena na koleno.

