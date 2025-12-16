Sanya: Plava čarolija Kine, od kokosove piletine do palminih plaža

 –  

Zaronite sa mnom u sunčanu Sanyu na ostrvu Hainan!U ovom videu vas vodim kroz biserno-bele plaže i providno more koje će vas oduševiti. Probajmo zajedno autentičnu specijalnost – sočnu piletinu u kokosu, istražimo lokalne barove uz šum talasa, i otkrijmo zašto je Sanya jedna od najpopularnijih turističkih destinacija u Kini. Prava atmosfera letnjeg odmora u jednom snimku!

