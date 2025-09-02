Savršen oglas nekretnine u Engleskoj za paranoičnog kupca: Nekorišćen bunker, kao nov

Prodaje se jedinstvena istorijska engleska nekretnina koja bi mogla biti savršena za one koji su paranoični ili se spremaju za „sudnji dan“ i to nekretnina izgrađena da preživi i nuklearnu eksploziju.

Bunker iz doba Hladnog rata biće ponuđen na aukciji ovog meseca u oblasti Bristola u zapadnoj Engleskoj sa niskom početnom ponudom od 20.000 funti (23.000 evra).

Ulaz je usred žbunja kupina na padini brda u selu Halen sa pogledom na poljoprivredna polja i ušće reke Severn. Ali pogld je samo s brdašca, ne i iz podzemne komore bunkera.

To je jedno od oko 1.500 skloništa izgrađenih širom Velike Britanije za Kraljevski posmatrački korpus, organizaciju civilne odbrane, da bi bezbedno pratili udarne talase i posledice sovjetskih nuklearnih napada kojih nikada nije bilo.

Većina tih bunkera je sada prazna, mada se povremeno pojavljuju na prodaji otkako su deaktivirani i jeftino prodavani građanima 1990-ih.

Prošle godine, bunker koji je bio ponuđen za najmanje 15.000 funti (17.000 evra) prodat je na aukciji za 48.000 funti (55.000 evra) u Nacionalnom parku Jorkšir Dejls u severnoj Engleskoj. Kupci su kasnije podneli na odobrenke plan da ga pretvore u turističku atrakciju.

Spolja, ti objekti su ružni, nisu nikakva arhitektonska čuda – samo nekoliko stepenika i blok betona s lancem koji osigurava ulaz. Unutra se nema šta videti.

Autori promotivnih materijala morali su duboko da se potrude da doteraju te monotone, skučene i izolovane prostorije.

„Idealno za one sa jedinstvenim ukusom za istorijske relikvije i retke investicione mogućnosti“, kaže se u oglasu koji je objavila aukcijska kuća Dejvid Plejster Ltd.

Plan sprata prikazuje „Sobu broj jedan“ – jedinu sobu i opisuje je kao „diskretno integrisanu podzemnu prostoriju, savršenu kao privatni vinski podrum, bezbedna soba ili bezbedan prostor za pomoćne stvari“.

To je spartanski prostor od 11,8 kvadratnih metara, boja se ljušti sa zidova, umrljan je pod, ima polica, mala površina nalik stolu uz zid, dve plastične stolice i jedan metalni krevet bez dušeka.

Mali hodnik vodi do mesta gde se merdevine spuštaju kroz otvor iznad, a ima i mali prostor označen kao „toalet“, a fotografije pokazuju da je to primitivan hemijski WC.

Imanje na kojem je bunker je poslednji put prodato 1995. godine za 95.000 funti (110.000 evra), ali je uključivalo zemljište, rekla je Sofi Torn, koja koordinira aukciju 25. septembra.

Ovog puta vlasnica prodaje samo bunker, bez imanja.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com