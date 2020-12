Saznajte koliko ste inteligentni: Odgovorite na ova 4 pitanja

Svako od nas za sebe smatra da je inteligentan, a u nekim situacijama mislimo da imamo iznadprosečni IQ.

Ako želite da saznate visinu svog IQ-a postoji dosta načina da to i učinite, počevši od najkompleksnijih testova koji se nalaze u knjigama, do onih koji se nalaze na internetu, ali uvek se nekako trudimo da pronađemo lakši način da dođemo do željenih informacija.

Srećom po vas, ekipa ljudi iz AsapSCINCE identifikovali su četriri pitanja koja bi mogla da utvrde koliki je vaš stepen inteligencije.

Kroz pitanja se procenjuje vaša emotivna inteligencija, verbalne i neverbalne sposobnosti, muzičko-ritmička inteligencija i na kraju, vizuelna inteligencija.

Da biste učestvovali u ovom mini kvizu, pogledajte video ispod i pažljivo slušajte.

Kako vam se čini? Malo je teže nego što ste mislili, zar ne?

Pa, kao što ste možda primetili, ne postoji jedan poseban način da se utvrdi visina vaše inteligencije, jer IQ pokriva više osobina i veština svake osobe.

Dakle, iako ste možda dovoljno pametni da prepoznate da li je neki muzički ton ispravno odsviran, ipak postoji velika mogućnost da ćete imati dosta poteškoća da ga prepoznate u mnoštvu drugih.

Naravno, postoji mogućnost da date tačan odgovor na sva pitanja, ali nemojte da se osećate loše ako ipak pogrešite.

Inteligencija se može pojaviti u različitim oblicima i ponekad pomaže prilikom ličnog oblikovanja ličnosti i ne može se uvek lako odrediti kroz IQ test.

