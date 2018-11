Senzacionalno: Arheolozi pronašli drevni grad iz 4. veka p.n.e. (foto)

Ministarstvo kulture Grčke saopštilo je danas da su arheolozi locirali prve konkretne ostatke izgubljenog drevnog grada koji su, prema predanju, osnovali trojanski ratni zarobljenici nakon što su Grci uništili Troju.

#Greek Authorities Say Archaeologists Have Located the Lost #Ancient City of #Tenea https://t.co/gjoIYEt1IG #ancientgreece #ancientgreekart #ancientgreeklanguage pic.twitter.com/etSPGMGIUp

— The National Herald (@NationalHerald) November 13, 2018