Sledeće nedelje je najmračniji dan u godini: Spremite se za totalni tamu!

U Srbiji 9. i 10. decembra Sunce zalazi u 15:57 – biće to dani najranijeg mraka ove zime i simbolični uvod u kratkodnevnicu.

Iako se zimska kratkodnevnica tradicionalno vezuje za dan 21. decembar, astrološki i astronomski proračuni pokazuju da će najraniji zalazak sunca u Srbiji ove godine biti zabeležen nešto ranije.

Tačnije u utorak i sredu, 9. i 10. decembra. Prema podacima, Sunce će tih dana nestati sa horizonta u 15 časova, 57 minuta i 17 sekundi. To znači da će se mrak spustiti izuzetno rano, a dani će delovati kraće nego ikada.

Mračni dani- uobičajena pojava

Ova pojava nije neuobičajena – razlika između najkraćeg dana u godini i najranijeg zalaska sunca nastaje zbog specifičnog položaja Zemlje u odnosu na Sunce i načina na koji se meri vreme. Dok će 21. decembar zaista biti dan sa najmanje ukupno svetlosti, upravo 9. i 10. decembar donose trenutke kada se Sunce najranije povlači sa neba.

Za građane Srbije to znači da će se već u kasno popodne suočiti sa potpunim mrakom, što može uticati na raspoloženje. Naravno, upitna će biti i produktivnost kao i svakodnevne aktivnosti. Stručnjaci podsećaju da je u ovakvim periodima važno obratiti pažnju na rutinu – dovoljno sna, pravilnu ishranu. Takođe, taj dan pokušajte provesti na dnevnom svetlu kada god je to moguće.

Simbolični uvod u zimu

Ovakvi dani često se doživljavaju kao simbolični uvod u zimu. Kratko trajanje svetlosti podseća nas na cikličnu prirodu vremena. Ovo znači da će se, nakon najduže noći, dani postepeno produžavati. Upravo zato mnogi narodi širom sveta obeležavaju kratkodnevnicu kao trenutak preokreta. Za mnoge je ovo kraj tame i početak povratka svetlosti, prenosi telegraf.rs.

Za Srbiju, 9. i 10. decembar 2025. godine ostaće upamćeni kao datumi kada je dnevna svetlost bila najkraća, a večeri najduže. Iako se radi o prirodnom fenomenu, mnogi će ga doživeti kao poseban trenutak u godini. Ovo je prilika da se uspori ritam, provede vreme u zatvorenom prostoru i pripremi za prazničnu atmosferu koja sledi.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com