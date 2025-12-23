Slovenski minimalizam: Ljudi ne veruju gde je vlasnik kuće odlučio da ugradi klimu (foto)

Da li je moguće da je neko odlučio da ovako ugradi klimu? Fotografija iz Mađarske ostavila je u neverici u ceo region.

Sigurno ste se mnogo puta snašli u situaciji da šetate gradom, podignete pogled i ugledate majstorsko rešenje koje vas nateraju da se zapitate: „Ko je ovo dozvolio?“. Naravno, uz urnebesna arhitektonska rešenja i građevinske bisere širom Balkana, bilo bi čudno da ne naiđete na nešto poput ovoga. Ljudi jednostavno ne veruju gde je neko odlučio da ugradi klimu.

Jedan vlasnik kuće u susednoj Mađarskoj došao je na neverovatno rešenje. Naime, spoljnu jedinicu klima uređaja ne postavi na fasadu, već U fasadu.

Da, fotografija koja je postala viralna na Fejsbuku prikazuje verovatno ono što se može nazvati najgora ugradnja klime u istoriji građevinskih poduhvata. Ova slika nije samo smešna, ona je prava lekcija iz fizike i zdravog razuma.

Na prvi pogled deluje kao optička varka, ali kada bolje pogledate postaje jasno da je neko zaista odlučio da tešku spoljnu jedinicu klima uređaja montira ne na fasadu, ne na terasu, već direktno u fasadu! Da, dobro ste videli. Inženjerska logika je ovde potpuno ignorisana, a rezultat je prizor koji istovremeno zasmejava i plaši prolaznike!

„Kako zgodno! Ispod klime postoji prostor gde kurir može da ostavlja pakete“, jedan je od komentara na ovo urnebesno rešenje.

