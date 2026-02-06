Slučaj koji će vas ostaviti u neverici: Radnica dobila otkaz jer je dolazila prerano na posao!

Nakon nekoliko usmenih i pisanih upozorenja, radnica je nastavila istu praksu da dolazi na posao ranije. Kompanija to nije tolerisala.

Jedna 22-godišnja službenica iz Španije otpuštena je iz firme u španskom gradu Alikante nakon što je više puta dolazila na posao i do 40 minuta pre početka svoje smene.

Ovo se dešavalo uprkos višestrukim upozorenjima da to ne čini. Prema navodima poslodavca, radnica je od 2023. godine redovno stizala između 6.45 i 7.00 časova. Problem je što je njena smena počinjala u 7.30, prenosi lokalni dnevni list Informacion.

Radnica završila na sudu

Kompanija tvrdi da njen prerani dolazak na posao nije imao svrhu, jer nije mogla da započne rad pre zvaničnog vremena. U više navrata radnica je pokušala čak i da se prijavi u aplikaciji za evidenciju rada pre nego što bi uopšte ušla u prostorije firme. Nakon nekoliko usmenih i pisanih upozorenja, radnica je nastavila istu praksu i prema dokumentima dostavljenim sudu, još najmanje 19 puta došla je prerano.

Poslodavac je to ocenio kao ozbiljnu povredu radne discipline i nepoštovanje instrukcija nadređenih. Radnica je pokušala da ospori rešenje o otkazu. Pred Socijalnim sudom u Alikanteu tvrdila je da je reč o neosnovanoj odluci. Međutim, sud je stao na stranu poslodavca, zaključivši da je uporna neprimerena praksa dolazaka predstavljala „ozbiljno kršenje radnih obaveza“.

