Snimak autobusa iz Niša postao svetski hit: Ovako Balkanci štede gume (video)

Video autobusa Niš ekspresa iz Srbije nedavno je objavljen na popularnoj stranici 9gag i u samo nekoliko sati prikupio je milione pogleda. Odatle se proširio na mnoge socijalne platforme i gledaoci se pitaju samo jedno – kako je ovakva vožnja moguća 2025. godine, i ko kontroliše ovakvo dovoženje putnika u opasnost?

Naravno, komentatori su odmah stvar okrenuli i nazvali ovo revolucionarnom balkanskom tehnologijom štednje guma koja još nije dostupna u zapadnom svetu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com