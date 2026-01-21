Srbi ga bacaju, a u Nemačkoj se prodaje za 10 evra: Snimak koji će vas šokirati!

Srbi ga bacaju, a u Nemačkoj se može pronaći u prodavnicama. Prema ambalaži, prodaje se za potpaljivanje vatre što mu je glavna namena

Prema opisu proizvoda, koristi se kao izvrstan pokretač vatre, pružajući brzo i dugotrajno paljenje. Preporučuju ga za roštiljanje, pečenje, ili čak kao zamenu za upaljač za kamin.

Na društvenim mrežama deli se video koji je izazvao radoznalost kod mnogih ljudi iz naših krajeva. Ovog puta ne zbog poređenja cena u Nemačkoj i Srbiji, već zbog samog „proizvoda“. Naime, to se kod nas uopšte ne smatra nečim što bi se moglo naplatiti, prenosi Fenix-magazin.de.

Snimak prikazuje pakovanje suvih klipova kukuruza koji se u Nemačkoj prodaju za čak 9.99 evra, odnosno za 7.99 na akciji. U pakovanju se nalazi 15-ak komada.

U Nemačkoj se prodaju ostaci klipa kukuruza. Komiljka ili kočanjka ili čutka kako se već u kom kraju Srbije zove 15ak kom za 8,-€ 😂😂🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/ookO9ZWiON — A.N. ꒌ (@biznislab) April 24, 2023

Srbi je bacaju kao otpad

Komiljka ili kočanjka ili kako se već u kom kraju Srbije zove (navodno u eks-Ju postoji preko 70 naziva za okrnjen klip kukuruza) je drvenkasta sredina kukuruza. Ona ostane nakon što se sa klipa uklone zrna, a koji se kod nas najčešće baca ili se koristi za potpalu vatre.

To mu jeste namena i u Nemačkoj, gde se taj očišćeni klip može pronaći u prodavnicama. Prema ambalaži, prodaje se za potpaljivanje vatre i kod njih je to uobičajena praksa, navodi Večernji list.

U našim krajevima, očekivano, snimak je izazvao lavinu komentara: „Videli zaradu, zato je puno Balkanaca tamo“, „Imam u selu šleper ovoga, nisam ni znao da sam milioner“, „A mi se ovde rasipamo, pali roštilj, daj kocke, pečemo prase, podloži kockama“, neki su od njih.

