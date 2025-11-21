Srbima će pasti mrak na oči kada budu videli ovu mapu: Ni Bosanci se nisu proslavili, Hrvati najbolji u regionu

Prema mapi koja prikazuje prosečan IQ u zemljama Evrope, Hrvatska i Slovenija su u „sigurnoj zoni“, a Srbija i Bosna nisu sjajno prošle.

Svake godine društvene mreže su preplavljene mapama koje prikazuju prosečan koeficijent inteligencije svetske populacije. Uu našem delu Evrope posebna pažnja se posvećuje mapama koje ističu rezultate zemalja bivše Jugoslavije. Prema najnovijem rangiranju, situacija za Srbiju nije najbolja kada je u pitanju prosečan IQ. Posebno u poređenju sa, recimo, Hrvatskom i Slovenijom.

Prema podacima, prosečan IQ Hrvatske iznosi 95,75, a Slovenije 98,6, dok je Srbija na 89,6, a Bosna i Hercegovina 88,54. Ovi brojevi smeštaju Hrvate i Slovence u „sigurnu zonu“ prosečne inteligencije, dok Srbija i Bosna spadaju u niži prosek.

Belorusija na vrhu Evrope

Kada se pogleda šira evropska slika, najviši prosečni koeficijent inteligencije navodno imaju Belorusi, s impresivnih 101,6. No, upravo ovakvi podaci često otvaraju pitanje njihove pouzdanosti i metodologije, te podstiču rasprave u stručnoj i široj javnosti. Rasprava i komentari su neizbežni, što ovu temu čini interaktivnom i praktično relevantnom.

Kako se sprovodi testiranje?

Za takve testove koriste se međunarodno priznati i standardizovani testovi, među kojima su najčešći: Vešlerovi testovi, Stanford-Bineovi, Ravenove progresivne matrice, koji se najčešće koriste u masovnim istraživanjima zbog smanjene osetljivosti na kulturne i jezičke razlike.

Testiranje sprovode isključivo licencirani psiholozi i stručnjaci, najčešće zaposleni u državnim institutima, akademijama nauka ili univerzitetima, kako bi se osigurala stručnost, validnost i objektivnost.

Karta izaziva debatu jer vizualno naglašava regionalne razlike, ali stručno gledano, ne bi smela da se koristi za stereotipe ili političke manipulacije. Ipak, za posmatrače iz regiona, efekat „šoka“ je očigledan – brojke i vizualni prikaz jasno pokazuju ko je u „sigurnoj zoni“, a ko ne.

Za Vas, gledanje ove karte može biti korisno jer pruža jasnu sliku o regionalnim razlikama u prosečnom IQ-u, ali i podseća da rezultati zavise od više faktora, ne samo od inherentne inteligencije.

Zaključak

Prosečan IQ zemalja bivše Jugoslavije pokazuje jasne razlike, ali rezultat treba interpretirati pažljivo. Karte mogu vizualno šokirati, ali razumevanje metodologije donosi pravi uvid.

