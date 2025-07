Srbin heroj savladao teroristu u avionu: Jezivi snimak zapalio mreže (video)

Putnik iz Srbije, hrabro je sprečio potencijalni teroristički napad u avionu na letu Luton – Glazgov. On je u dva zahvata uspešno savladao muškarca koji je po izlasku iz toaleta u avionu na sav glas izvikivao: ‘Allahu Akbar’ s podignutim rukama iznad glave, te „Imam bombu, imam bombu“.

Dramatičan incident, doveo je do prinudnog sletanja prepunog aviona na aerodrom u Glazgovu. Na snimku se čuje kako napadač govori: „Hteo sam da pošaljem poruku Trampu… on je u Škotskoj“ na šta mu putnici odgovaraju zašto to radi, jer su u ovom avionu porodice sa decom a ne Tramp.

Svi komentarišu muškarca koji je jednim potezom uspeo da obori na pod pomahnitalog putnika i da ga savlada, a nakon što mu je više puta rekao „sedi dole“.

Nakon rvanja i obaranja, iako vidno prestravljen i uznemiren, heroj iz aviona je, dok je čvrsto držao čoveka koji je samo koji sekund pre uzvikivao Alahu akbar i pretio bombom, uspeo je da sočno opsuje.

„Majku ti j****, da ti j****“, čuje se kako izgovara heroj dok čvrsto drži muškarca na podu aviona.

Njegov potez izazvao je veliku pažnju na društvenim mrežama.

Jedan korisnik sa naših prostora je postavio deo snimka rvanja napadača i putnika i napisao: „Srpska izvrsnost u punom sjaju! Nakon što je saputnika ljubazno zamolio da sedne, srpski putnik nastavlja sa činjenicama i logikom…“

Na ovaj post su se odmah ređali šaljivi komentari: „Ne treba da ignorišemo njegov očigledno mizogini stav… Jasno je da je više puta uvredio majku teroriste!“, napisao je jedan korisnik dodajući smajli koji se plazi.

Jedan očevidac rekao je da se probudio iznenada oko 8 sati, manje od sat vremena nakon poletanja iz Lutona, kada je muškarac izašao iz toaleta u zadnjem delu aviona i počeo da pravi pometnju.

„Izašao je iz toaleta vičući: ‘Allahu Akbar’ s podignutim rukama iznad glave. Zatim je rekao: ‘Imam bombu, imam bombu’ — u tom trenutku su ljudi bili zbunjeni. Mislio sam da se šali, mislim, to je čudna šala“, rekao je putnik.

On je rekao da je pomahnitali muškarac odgurnuo osoblje avio-kompanije i ponašao se agresivno prema njima.

„Kad ih je odgurnuo, tada se sve promenilo. U tom trenutku je jedan momak uspeo da ga zgrabi s leđa i obori na pod, a onda su svi skočili na njega. Malo se rvao na podu, ali tada je već znao da je zaj**ao“, rekao je putnik, prenose srpski mediji.

