Srpska fraza koju ne možeš prevesti – a opisuje nas bolje nego bilo koja druga

Fraza koju svi koristimo, a niko ne zna koliko je zapravo moćna

Postoje rečenice koje ne zvuče posebno – dok ne zastaneš i razmisliš. „Ma nema veze“ je jedna od njih.

Izgovaramo je kad nas nešto zaboli, kad nas neko razočara, kad ne dobijemo ono što smo želeli. Ali umesto da pokažemo slabost, mi se nasmejemo, slegnemo ramenima i pustimo.

Fraza koja krije tugu, snagu i ponos

„Ma nema veze“ nije znak ravnodušnosti. Naprotiv – to je znak da nas boli, ali biramo da ne pokažemo. To je srpski način da kažemo: „Preboleću, ali neću da te opterećujem.“

U toj frazi je i otpornost i ranjivost. I inat i prihvatanje. I ljubav i razočaranje.

Zašto je neprevodiva?

Zato što nije samo reč – to je emocionalni refleks. Stranci bi je preveli kao „never mind“, „it’s okay“, ali nijedna od tih verzija ne nosi težinu koju „ma nema veze“ ima kod nas.

To je fraza koju izgovaraš kad ti se srce slomi, ali ne želiš da praviš scenu. Kad ti neko kaže nešto što zaboli, a ti odgovoriš sa osmehom – jer znaš da je to jače od bilo kakve rasprave.

Ogledalo našeg mentaliteta

„Ma nema veze“ je više od jezika – to je stav. To je način na koji živimo, volimo, trpimo. To je ono što nas čini nama.

I sledeći put kad je izgovoriš, seti se: to nije samo fraza. To je tvoj štit, tvoja tišina, tvoja snaga.

