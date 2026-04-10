Srpska „noćna veštica“: Sa 15 godina je sela u avion, sa 20 postala strah i trepet za neprijatelje – neverovatna sudbina Marije Draženović Đorđević

Neverovatna sudbina Marije Draženović Đorđević.

Na današnji dan obeležavamo rođenje Marije Draženović Đorđević, istinske pionirke i žene koja je doslovno i figurativno razbila „stakleni plafon“ u jugoslovenskom vazduhoplovstvu.

Evo ključnih informacija o njenom fascinantnom životu i karijeri:

Rani snovi i ratni vihor Marije Draženović Đorđević

Marija je rođena 10. aprila 1924. godine u Sisku. Njena fascinacija letenjem počela je veoma rano; već sa 15 godina upisala je jedriličarski kurs, a sa 16 je postala najmlađa pilotkinja motornih aviona u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji, završivši obuku u Aeroklubu u Borovu.

Put do prve žene vojnog pilota

Njen put nije bio samo sportski, već i herojski:

Pridruživanje pokretu otpora: Nakon izbijanja Drugog svetskog rata, aktivno se uključila u Narodnooslobodilački pokret (NOP).

Vazduhoplovna grupa: Postala je deo Vazduhoplovne grupe pri Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske.

113. lovački puk: U jesen 1944. godine, Marija je primljena u sastav 113. lovačkog puka, čime je zvanično postala prva žena pilot u Ratnom vazduhoplovstvu NOVJ.

Borbene misije i služba

Tokom rata i neposredno nakon njega, Marija nije bila samo „počasni“ član, već aktivni učesnik:

Letela je na sovjetskim avionima tipa Polikarpov Po-2 (čuveni kukuruznik).

Izvršila je oko 60 borbenih letova , koji su uključivali prevoz ranjenika, transport lekova i važnih poruka, ali i izviđačke misije.

Bila je stacionirana na aerodromima u oslobođenim delovima zemlje, uključujući i učešće u operacijama na Sremskom frontu.

Nasleđe i značaj

Iako je njena vojna karijera završena relativno brzo nakon rata (demobilisana je 1947. godine), Marija Draženović Đorđević ostaje simbol hrabrosti.

Priznanja: Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i nekoliko vojnih odlikovanja za hrabrost.

Simbolika: U vreme kada je vojno vazduhoplovstvo bilo isključivo „muški svet“, ona je dokazala da stručnost i hrabrost ne poznaju pol.

Zanimljivost: Marija nije bila jedina žena u vazduhoplovstvu tog vremena (tu su bile i Bosa Milićević i druge), ali je ostala upamćena kao prva koja je stekla status vojnog pilota u okviru regularne Jugoslovenske armije.

Preminula je 1990. godine u Beogradu, ali njena priča i danas inspiriše žene u avijaciji širom regiona.

(www.nadanasnjidan.net)

