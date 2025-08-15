Srpski genije koji je stvorio tehnologiju bez koje ne možemo – a svi smo ga zaboravili

Čovek koji je pokrenuo digitalnu eru u Jugoslaviji, a danas ga gotovo niko ne spominje.

Zaboravljeni srpski genije. Svetski um. Nema ga u udžbenicima. Dok se istorija klanja Tesli i Pupinu, jedan čovek ostaje u senci – iako je stvorio tehnologiju koja je promenila tok čovečanstva. Njegovo ime nećete naći na Google-u bez kopanja. Njegov izum koristimo svakog dana. Ko je srpski naučnik koji je svetu dao više nego što je ikada dobio zauzvrat? Upoznajte um koji je vreme pomelo – ali ga mi vraćamo u fokus.

Zamislite da ste u osamdesetim, bez interneta, bez podrške države, bez pristupa savremenoj tehnologiji – i da sami napravite kompjuter. Ne kao hobi, već kao revoluciju. To je uradio Voja Antonić, čovek koji je pokrenuo digitalnu eru u Jugoslaviji, a danas ga gotovo niko ne spominje.

Genije iz senke

Voja nije bio deo sistema. Bio je samouk, radoznao, tvrdoglavo posvećen. Njegov „Galaksija“ kompjuter iz 1983. godine bio je prvi domaći računar koji je mogao da se napravi kod kuće, uz šrafciger, lemilicu i malo snalažljivosti. Objavio je kompletno uputstvo u časopisu „Računari“, i hiljade ljudi su ga sami sastavili. Bez patenta, bez profita, bez pompe.

Revolucija iz garaže

U vreme kada je Zapad imao Apple i Commodore, Jugoslavija je imala Voju. Njegov pristup bio je radikalan: znanje za sve. Nije tražio pare, već da ljudi nauče. „Galaksija“ je postala simbol jedne generacije – ne zbog reklame, već zbog ideje da tehnologija može biti dostupna svakome.

Zašto ga ne slavimo?

Voja nije bio deo akademske elite. Nije se gurao u medije. Bio je previše ispred svog vremena, a sistem nije znao šta da radi sa takvim umom. Danas, kad se priča o IT pionirima, njegovo ime se retko pominje – iako je stvorio ono što mnogi nisu ni sanjali.

Šta Voja znači danas?

U eri kada se sve meri lajkovima, Voja Antonić je podsetnik da prava vrednost ne mora da bude viralna. Njegova filozofija „uradi sam“ je temelj današnje open-source kulture. Njegova priča je lekcija o tome kako se revolucije ne dešavaju u parlamentima, već u garažama, među lemilicama i idejama koje ne traže dozvolu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com