Šta oblik noktiju otkriva o vama? Odmah se vidi da li ste žilavi, nervozni ili imate skrivene brige koje krijete od drugih

Oblik noktiju nije samo estetska stvar – on može otkriti mnogo o vašoj ličnosti i trenutnom emocionalnom stanju

Iako se obično fokusiramo na to da ih održavamo urednim i isturpijaniom, njihov prirodni oblik može otkriti više nego što mislite. Ovaj zabavni test ličnosti istražuje različite oblike noktiju i moguće osobine povezane sa njima.

Naravno, iza ovoga nema naučnih dokaza, ali jeste zabavan način da razmislite o svojoj ličnosti. Zato, pogledajte svoje nokte i pronađite oblik koji odgovara vašim na slici. Zatim, pročitajte opis da biste otkrili šta bi nokti mogli da govore o vama.

1. Pravougaoni i dugački

Ako su vam nokti dugi i pravougaoni, verovatno imate jaku samokontrolu i disciplinu. Dužina sugeriše strpljenje i sposobnost da ostanete fokusirani, dok ravan oblik ukazuje na samopouzdanje. Ljudi sa ovim tipom noktiju često ostaju mirni pod pritiskom i dobro se nose sa stresom. Možda deluju pomalo distancirano, ali duboko u sebi su odlučni i pouzdani.

2. Široki i nepravilni

Širi, grublji oblik noktiju ukazuje na osobu koja je žilava i vredna. Ovaj oblik noktiju se često viđa kod ljudi koji mnogo koriste ruke, bilo za sport ili fizički rad. Predstavlja izdržljivost, otpornost i praktičan stav. Ovi ljudi pomeraju sebe do svojih granica i retko odustaju od izazova. Proverite šta otkriva način na koji stiskate pesnicu.

3. Okrugli i kratki

Kratki, okrugli nokti mogu ukazivati na to da imate impulsivnu i energičnu ličnost. Ako su uredno isečeni, to pokazuje samopouzdanje i agilnost. Međutim, ako deluju izgriženo ili neravnomerno, to može ukazivati na nervoznu energiju ili stres. Ove osobe takođe imaju tendenciju da brzo razmišljaju, veoma su kreativne i spontane.

4. Ovalni i kratki

Ovaj oblik noktiju povezan je sa osetljivim i emotivnim ličnostima. Ako stalno srešujete nokte, to bi moglo značiti da prolazite kroz period promena ili neizvesnosti. Ljudi sa ovim oblikom imaju tendenciju da budu intuitivni i empatični, često stavljajući druge ispred sebe. Prilagodljivi su, ali ponekad mogu da se osećaju preplavljeni emocijama. Proverite i kako vas šare na ručnom zglobu odaju.

5. Kvadratni

Kvadratni nokti, posebno ako su isečeni bez mnogo razmišljanja o estetici, sugerišu da imate praktičnu i direktnu ličnost. Možda se ne brinete mnogo o izgledu i više volite funkcionalnost nego modu. Često ste čvrsto na zemlji, energični i fokusirani na obavljanje poslova. Ljudima sa ovim oblikom možda nedostaje malo osetljivosti, ali to nadoknađuju svojom pouzdanošću.

6. Trouglasti

Trouglasti oblik noktiju je često rezultat dugotrajnog grickanja noktiju. To bi moglo da znači da ste veoma analitični i samokritični. Skloni ste da previše razmišljate o situacijama i stavljate veliki pritisak na sebe da biste uspeli. Iako ovaj nagon može dovesti do velikih dostignuća, može izazvati i stres. Učenje ravnoteže između ambicije i brige o sebi neophodno je za vas.

7. Uski i ovalni

Ako su vam nokti prirodno ovalni i glatki, imate najčešći oblik noktiju, što ukazuje na uravnoteženu ličnost. Ovi ljudi su prijateljski nastrojeni, prilagodljivi i dobro se nose sa stresom. Takođe su promišljeni donosioci odluka i cene stabilnost u životu. Proverite i šta oblik vašeg palca govori o vama.

8. Ovalni, ali nepravilni

Ako su vam nokti ovalni, ali pokazuju znake neravnine, to može ukazivati na značajnu promenu. Možda ste nekada imali stabilnost, ali su nedavni događaji stvari poremetili. Ovaj oblik se često viđa kod ljudi koji prolaze kroz neki komplikovan period u svom životu . Oni su otporni i verovatno će iz toga izaći jači.

(sensa.mondo.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com