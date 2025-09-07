Šta znači kada neko postavi ruke u obliku trougla dok govori? Psihologija ima jasan odgovor

Ovaj mali gest rukama može otkriti više nego hiljadu reči. Psiholozi objašnjavaju šta znači kada neko formira ruke u obliku trougla dok govori i kako taj pokret pokazuje samopouzdanje, autoritet i kontrolu.

Gest trougla doživljava se kao znak pribranosti i samopouzdanja. Mnoge političke ličnosti i korporativni lideri koriste ovu pozu tokom govora ili pregovora. Signalizira da pojedinac čvrsto razume situaciju i da projektuje autoritet.

Moguće zamke preteranog korišćenja

Iako je gest pozitivan, prekomerno korišćenje može delovati arogantno ili zastrašujuće. Kombinacija sa strogošću u izrazu lica može stvoriti utisak superiornosti. Ključ je u ravnoteži – koristite gest strateški i prirodno.

Praktični saveti za korišćenje

Koristite gest dok iznosite ključne tačke ili zaključke.

Tokom pregovora ili važnih razgovora, stavite ruke u trougao da pojačate autoritet bez agresije.

Dok slušate, piramida pokazuje da ste fokusirani i ozbiljni, što gradi poverenje.

Gest trougla je moćan element neverbalne komunikacije koji može pojačati vaš utisak, pokazati kontrolu i samopouzdanje, te poboljšati interakciju sa sagovornicima. Razumevanjem ovog jednostavnog pokreta možete unaprediti svoje komunikacijske veštine i ostaviti trajan utisak.