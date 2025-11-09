Stanar zgrade sam napravio terasu, bizarni prizor obilazi region i svi se pitaju samo jedno (foto)

Jedan stanar odlučio je da sam napravi terasu – rezultat je izgledao toliko suludo i bizarno. Fotografija je u trenu obišla ceo region.

Improvizovani balkon postao je tema dana, ali ne zbog lepote, već zbog pitanja bezbednosti i granica lične kreativnosti.

Na fotografiji se vidi konstrukcija koja deluje kao da je napravljena bez ikakvog plana. Metalne i drvene šipke i improvizovane ploče spojene su tako da podsećaju na balkon. Međutim, nedostaje zaštitna ograda i jasna stabilnost.

Za Vas koji živite u zgradama, prizor je šokantan jer pokazuje šta se dešava kada neko odluči da samostalno menja izgled fasade. Improvizovani balkon nije samo estetski problem. On otvara pitanje sigurnosti za stanare i prolaznike.

Ovaj slučaj otvara širu temu, sveprisutnu u Srbiji, a i šire: gde prestaje kreativnost, a počinje rizik? Da li stanar ima pravo da menja izgled zgrade po sopstvenoj volji, ili je to ugrožavanje zajedničkog prostora?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com