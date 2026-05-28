Predmet koji je svaka jugoslovenska kuhinja imala: Svi smo ga koristili, a danas ga se sećaju samo najstariji

Stara vaga iz Celja bila je nezaobilazni deo svakog domaćinstva u Jugoslaviji. Danas se ovi primerci čuvaju kao porodična uspomena.

Proizvod fabrike Tovarna tehtnic Celje nije bio samo alat – to je bio deo inventara svake kuće. Gotovo da nije bilo kuhinje od Vardara do Triglava u kojoj na polici nije stajala baš ova stara vaga.

Bila je jednostavna, precizna i napravljena da traje decenijama.

Zašto je stara vaga bila nezamenljiva

Ovo nije bila obična vaga. Bila je to glavna pomoćnica u vreme kada se sve spremalo ručno – od domaćeg hleba i pita, do zimnice i ajvara.

Dok nije bilo digitalnih uređaja koji mere u gram, ova stara vaga bila je zakon. Nije se kvarila, a ako bi se nešto i desilo, lako se popravljala kod lokalnog majstora.

Svaka domaćica znala je da joj može verovati dok priprema nedeljni ručak za celu porodicu. Nije bilo baterija koje se troše, nije bilo ekrana koji se kvare – samo čista mehanika koja vas nikada nije izneverila usred mešenja testa.

Zvuk stare vage koji svi pamtimo

Prepoznatljiva po metalnom kućištu, velikoj kazaljki i posudi na vrhu, ova stara vaga bila je izuzetno pouzdana. Mnogi se i danas sećaju onog zvuka kada kazaljka „zatreperi“ dok sipate brašno ili šećer.

Starije generacije često kažu da su recepti tada „ispadali bolje“ nego danas, jer se sve radilo polako i sa merom.

Oživljeni klasik u našim domovima

U mnogim porodicama ova vaga imala je počasno mesto. Na njoj su se merili sastojci za kolače i praznična jela. Danas je ova stara vaga postala prava retkost. Mnogi je i dalje čuvaju u podrumima, špajzevima ili starim kuhinjama, a neki primerci se danas prodaju kao pravi kolekcionarski komadi.

Iako su je zamenile moderne digitalne vage, ona je ostala podsetnik na vreme kada su predmeti bili kvalitetni i kada se sve prenosilo sa kolena na koleno.

Nova slava na društvenim mrežama

Interesantno je da ova stara vaga danas doživljava renesansu. Dok je mlađe generacije na internetu „otkrivaju“ kao retro ukras, mnogi je i dalje koriste za pravljenje kolača. Nije redak slučaj da se na oglasima vodi prava borba oko očuvanih primeraka, jer ljudi shvataju da taj komad metala i dalje radi besprekorno.

Za mnoge, to je način da se vrate u vreme kada su stvari bile jednostavnije i trajnije.

