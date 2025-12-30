Stavite ovo ispod kreveta uoči Nove godine i novac će stizati cele 2026: Naši stari su se zaklinjali u ovaj trik

Ovakvi rituali za Novu godini, iako ne garantuju bogatstvo, donose dozu optimizma i vere u bolje sutra, što svi i želimo

Ako želite da vam godina nova bude finansijski uspešna, možda biste mogli da isprobate jedan od starih narodnih trikova.

Naši preci su verovali da sitni rituali na dočeku Nove godine mogu privući obilje i blagostanje.

U prazničnoj euforiji i planiranju dočeka, mnogi ne razmišljaju o malim ritualima koji mogu doneti sreću i novac u narednoj godini. Jedan od zaboravljenih običaja naših starih jeste stavljanje jabuka ispod kreveta na poslednji dan godine, prenosi informer.rs.

Verovalo se da jabuke simbolizuju zdravlje, dugovečnost i plodnost, ali i finansijsku stabilnost.

Kako se izvodi ritual?

Prema tradiciji, potrebno je odabrati tri lepe, crvene jabuke i pažljivo ih staviti ispod kreveta na kojem spavate poslednje noći u godini. Jabuke se ostavljaju do jutra, a potom se dele ukućanima kako bi svi imali sreće u finansijama. Neki su čak verovali da jabuke treba pojesti u prvom danu Nove godine kako bi se „zasadilo seme“ za stabilan i plodonosan period.

Ovakvi rituali, iako ne garantuju bogatstvo, donose dozu optimizma i vere u bolje sutra. Čak i ako niste skloni verovanju u ove običaje, zabavno je pokušati, posebno ako je tradicija u pitanju. Uostalom, pozitivne misli i simbolični gestovi mogu biti dobar način da godinu započnete s nadom u blagostanje.

Tradicionalni običaji, poput ovog, deo su narodnog verovanja i služe kao inspiracija, ali ključ uspeha uvek ostaje u vašim rukama.

