„Sumrak zdravog razuma“: Ljudi ne veruju šta se danas prodaje na buvljacima u Srbiji (video)

Scena sa buvljaka u Pančevu s pravom je ostavila ljude u čudu

Buvljak nije više mesto gde se traže povoljni predmeti — on postaje izlog bizarnosti. Ako ste ovi dana videli na društvenim mrežama videli devojke (ili momke) koji se hvali luksuznim kupovinama i kesama luksuznih brendova, vrlo je moguće da su tu kesu kupili – na buvljaku.

Prikaz okačenih brendiranih kesa luksuznih modnih marki šokirao je ljude i pokrenuo talas komentara: da li smo spali toliko nisko da je sve prihvatljivo?

„Nemate para za original? Nema problema 😂“, stoji u opisu videa koji je do sada prikupio preko 20.000 lajkova.

Ovaj haos na buvljacima deluje kao jasan signal da je definicija “normalnog” izgubila smisao.

