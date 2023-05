Svaki dan ih viđate i koristite, ali znate li šta zapravo znače ove skraćenice? (video)

Skraćenica je skraćeni oblik reči ili izraza koji se često koristi u svakodnevnom govoru i pisanju. Skraćenice su vrlo korisne jer nam omogućuju da brzo i jednostavno komuniciramo bez potrebe da se svaki put koriste puna imena i izrazi.

Jedna od najčešćih skraćenica u današnje vreme je USB, što znači „Universal Serial Bus“. To je standardni priključak koji se koristi za povezivanje različitih uređaja s računarom, kao što su miševi, tastature, kamere, mobilni uređaji i mnogi drugi.

Druga česta kratica je WiFi, što znači „Wireless Fidelity“. To je bežična tehnologija koja nam omogućuje povezivanje s internetom bez korišćenja kabla. WiFi se danas može pronaći u skoro svim domovima, kancelarijama, kafićima, hotelima i drugim javnim mestima.

Osim toga, postoje i druge skraćenice koje su često u upotrebi, kao što su GPS (Global Positioning System) za navigaciju, HTML (Hypertext Markup Language) za izradu web stranica, SMS (Short Message Service) za slanje kratkih tekstualnih poruka, i mnoge druge.

Pogledajte listu ovih popularnih skraćenica, neke bi vas mogle iznenaditi.

